rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Изображение материала

Ростов-на-Дону с 19 апреля неделю будет беспрерывно заливать дождями

19 апреля 2023, 05:53
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону со среды, 19 апреля, ожидается дождливая погода, которая не прекратится в ближайшие семь дней, сообщили синоптики.

Днем в среду температура составит 13 градусов, а ветер усилится до пяти метров в секунду. Такие же погодные условия будут сохраняться до воскресенья, 23 числа.

На следующей неделе может немного потеплеть — до 17 градусов, но осадки сохранятся. Ветер должен стихнуть до двух метров в секунду.

Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области
Узнать подробнее

В ночное время температура будет опускаться до восьми градусов.

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля, причиной стали сильные порывы ветра. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской областиМашины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской областиВодителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 марта
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Погода в Ростове#Дожди в Ростове#Ветер в Ростове
Подпишитесь
В Ростове отказались от «Бессмертного полка», а улицы заполонили странные листовки
Вчера, 15:27
Ростовский врач рассказал, чем опасен стафилококк в колбасе, и как от него защититься
Вчера, 15:12
В Ростовской области приняли закон о создании вытрезвителей
Вчера, 15:09
Жительнице Ростовской области не дают инвалидность из-за онкологии
Вчера, 11:25
Власти Ростова выставили на продажу четыре иномарки люкс и бизнес-класса
Вчера, 15:06
«Донской ломбард» оценит ваш капитал онлайн
17 апреля 04:00