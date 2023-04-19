Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
Днем в среду температура составит 13 градусов, а ветер усилится до пяти метров в секунду. Такие же погодные условия будут сохраняться до воскресенья, 23 числа.
На следующей неделе может немного потеплеть — до 17 градусов, но осадки сохранятся. Ветер должен стихнуть до двух метров в секунду.
В ночное время температура будет опускаться до восьми градусов.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля, причиной стали сильные порывы ветра. Материал на эту тему читайте по ссылке.