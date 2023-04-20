rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:04

Published Сегодня, 20:04

Modified Сегодня, 20:09

Updated Сегодня, 20:09

Изображение материала

Появилось видео вспышки и мощного хлопка, прогремевшего на СЖМ в Ростове 20 апреля

20 апреля 2023, 20:04
Фото: Telegram-канал «Это Ростов»
В Ростове появилось видео вспышки и мощного хлопка, прогремевшего на СЖМ
Вечером 20 апреля стали распространяться видео вспышки и мощного хлопка на СЖМ, испугавших ростовчан, информация появилась в соцсетях.

В четверг, 20 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» поделился видео подписчика, чья камера зафиксировала вспышку и мощный хлопок в ночном небе над Северным жилым массивом.

Согласно сообщению подписчика, вспышку и последовавший за ней хлопок сняли на камеру домофона в доме на улице Королева, 15/1 поздним вечером в четверг.

«Звук слышен отлично, однако в этом дворе сигнализации не сработали», — уточняется в сообщении.

Ростовчане немедленно предположили, что источником звука стал полет сверхзвукового самолета.

«Это, наверное, самолет на сверхзвуковую переходил, потому что на Западном такой был грохот, аж стекла чуть не полопались. Может, конечно, и наше ПВО сбило ракету», — поделился предположением местный житель.

«Я тоже так думаю[прим. редакции — что самолет летел], потому что на западном такой же грохот был», — согласился другой комментатор.

Обращаем внимание, что журналисты уже запросили в МЧС Ростовской области комментарий об инциденте, однако на момент публикации материала никакой информации о происхождении хлопка не поступило.

Читайте также:
«Стекла чуть не полопались»: мощный хлопок прогремел у «Шайбы» в Ростове 20 апреляМощный хлопок прогремел в Октябрьском районе в Ростове-на-ДонуУченый объяснил, почему слышно хлопок в Ростове при переходе самолета на сверхзвук
#Надежда Пустяк#Хлопок в Ростове#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Видео
Подпишитесь
«Стекла чуть не полопались»: мощный хлопок прогремел у «Шайбы» в Ростове 20 апреля
Сегодня, 20:01
Военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал о второй волне мобилизации
Сегодня, 15:55
ВККС объявила вакантной должность председателя Ростовского областного суда
Сегодня, 16:49
В Ростовской области отменили майские шествия и митинги
Сегодня, 15:35
Ростовчан приятно удивит цветочная ярмарка «Весенний сад»
18 апреля 12:05