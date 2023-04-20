Posted Сегодня, 20:04
Published Сегодня, 20:04
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
В четверг, 20 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» поделился видео подписчика, чья камера зафиксировала вспышку и мощный хлопок в ночном небе над Северным жилым массивом.
Согласно сообщению подписчика, вспышку и последовавший за ней хлопок сняли на камеру домофона в доме на улице Королева, 15/1 поздним вечером в четверг.
«Звук слышен отлично, однако в этом дворе сигнализации не сработали», — уточняется в сообщении.
Ростовчане немедленно предположили, что источником звука стал полет сверхзвукового самолета.
«Это, наверное, самолет на сверхзвуковую переходил, потому что на Западном такой был грохот, аж стекла чуть не полопались. Может, конечно, и наше ПВО сбило ракету», — поделился предположением местный житель.
«Я тоже так думаю[прим. редакции — что самолет летел], потому что на западном такой же грохот был», — согласился другой комментатор.
Обращаем внимание, что журналисты уже запросили в МЧС Ростовской области комментарий об инциденте, однако на момент публикации материала никакой информации о происхождении хлопка не поступило.