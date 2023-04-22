Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Метеорологи представили прогноз, согласно которому уже вечером 25 апреля жители Ростовской области начнут ощущать неблагоприятное влияние магнитных бурь.
В течение следующих пяти дней геомагнитные возмущения будут колебаться между показателями в четыре и пять баллов, в связи с чем ростовчане будут ощущать упадок сил, ухудшение настроение, а также головные боли, бессонницу и скачки артериального давления.
Перед бурей ростовчанам рекомендуется не переутомляться, чаще гулять на свежем воздухе, а также есть легкоусвояемую пищу. стараться соблюдать режим сна и отказаться от курения и употребления алкогольных напитков и кофе.
Ранее физиолог рассказала, как влияют магнитные бури на ростовчан.