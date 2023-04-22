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Ростов-на-Дону накроет мощными магнитными бурями с 26 апреля

22 апреля 2023, 14:12
Фото: pxhere.com
Ростов-на-Дону накроет мощными магнитными бурями с 26 апреля
В Ростове с 26 по 30 апреля ожидаются сильные магнитные бури, прогноз составили синоптики.

Метеорологи представили прогноз, согласно которому уже вечером 25 апреля жители Ростовской области начнут ощущать неблагоприятное влияние магнитных бурь.

В течение следующих пяти дней геомагнитные возмущения будут колебаться между показателями в четыре и пять баллов, в связи с чем ростовчане будут ощущать упадок сил, ухудшение настроение, а также головные боли, бессонницу и скачки артериального давления.

Стало известно, когда Ростов накроет сильная магнитная буря
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Перед бурей ростовчанам рекомендуется не переутомляться, чаще гулять на свежем воздухе, а также есть легкоусвояемую пищу. стараться соблюдать режим сна и отказаться от курения и употребления алкогольных напитков и кофе.

Ранее физиолог рассказала, как влияют магнитные бури на ростовчан.

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