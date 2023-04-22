В Кремле заявили, что санкции против России приведут к кризису мировой экономики

По мнению Пескова, действующие и новые санкции ударят не только по российской экономике, но заденут и другие страны, что повышает шансы начала глобального экономического кризиса. Однако США и Евросоюз не принимают это во внимание, разрабатывая новые ограничительные меры, хотя уже сейчас Россию можно считать рекордсменом по беспрецедентно крупному объему санкций.