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В Кремле заявили, что санкции против России приведут к кризису мировой экономики

22 апреля 2023, 17:19
Фото: pxhere.com
В Кремле заявили, что санкции против России приведут к кризису мировой экономики
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запрет на экспорт товаров в Россию приведет к кризису мировую экономику, подробностями поделился портал “Новые известия”.

В настоящий момент Россия успешно адаптируется к санкциям, развивается и находит новых экономических партнеров, несмотря на давление мирового сообщества.

И вот на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что обсуждаемый сейчас запрет на экспорт в Россию большей части товаров в конечном итоге способен привести к негативным последствиям для всей мировой экономики.

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По мнению Пескова, действующие и новые санкции ударят не только по российской экономике, но заденут и другие страны, что повышает шансы начала глобального экономического кризиса. Однако США и Евросоюз не принимают это во внимание, разрабатывая новые ограничительные меры, хотя уже сейчас Россию можно считать рекордсменом по беспрецедентно крупному объему санкций.

Ранее губернатор Василий Голубев объявил, что страны Европы потеряли надежного партнера, отказавшись от сотрудничества с Ростовской областью.

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#Надежда Пустяк#Санкции#Санкции в России#Происшествия#Экономика
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