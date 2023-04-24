В Ростовской области выставили на продажу пивоварню с сетью магазинов

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В начале апреля собственник выставил на продажу «Азовскую частную пивоварню» с сетью из 19 розничных магазинов. Владелец сообщил, что за 60 миллионов рублей покупатель получит пивзавод с производственной мощностью около 60 тысяч литров в месяц, вспомогательным оборудованием, включающим в себя солододробилку, теплообменники, чилер, парогенераторы и другую необходимую для производства пива технику. Производительная мощность автоматической линии розлива составляет 250 бутылок по 0,5 литра в час.
Бизнес существует уже три года, а потому уже обладает большим количеством потребителей и всей необходимой разрешительной документацией. Марки пива зарегистрированы под собственными брендами.
Помимо здания пивоварни площадью 620 «квадратов» покупатель получит фирменный магазин и сеть из 19 торговых точек, работающих более 10 лет.
«Сеть работает с регулярным годовым приростом выручки. По итогам 2021 года прирост составил 8,3%, по итогам 2022 года прирост составил 18,25%», — рассказал владелец, добавив, что в продажную стоимость входят товарные остатки и готовая продукция на 16 миллионов рублей.
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