В Ростовской области выставили на продажу пивоварню с сетью магазинов

В начале апреля собственник выставил на продажу «Азовскую частную пивоварню» с сетью из 19 розничных магазинов. Владелец сообщил, что за 60 миллионов рублей покупатель получит пивзавод с производственной мощностью около 60 тысяч литров в месяц, вспомогательным оборудованием, включающим в себя солододробилку, теплообменники, чилер, парогенераторы и другую необходимую для производства пива технику. Производительная мощность автоматической линии розлива составляет 250 бутылок по 0,5 литра в час.