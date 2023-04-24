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В Ростовской области выставили на продажу пивоварню с сетью магазинов

24 апреля 2023, 10:15
Фото: torange.biz/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростовской области выставили на продажу пивоварню за 60 миллионов рублей
В Азове на продажу выставили частную пивоварню с собственным заводом и сетью магазинов за 60 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале бесплатных объявлений.

В начале апреля собственник выставил на продажу «Азовскую частную пивоварню» с сетью из 19 розничных магазинов. Владелец сообщил, что за 60 миллионов рублей покупатель получит пивзавод с производственной мощностью около 60 тысяч литров в месяц, вспомогательным оборудованием, включающим в себя солододробилку, теплообменники, чилер, парогенераторы и другую необходимую для производства пива технику. Производительная мощность автоматической линии розлива составляет 250 бутылок по 0,5 литра в час.

Фото: avito.ru
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Бизнес существует уже три года, а потому уже обладает большим количеством потребителей и всей необходимой разрешительной документацией. Марки пива зарегистрированы под собственными брендами.

Помимо здания пивоварни площадью 620 «квадратов» покупатель получит фирменный магазин и сеть из 19 торговых точек, работающих более 10 лет.

«Сеть работает с регулярным годовым приростом выручки. По итогам 2021 года прирост составил 8,3%, по итогам 2022 года прирост составил 18,25%», — рассказал владелец, добавив, что в продажную стоимость входят товарные остатки и готовая продукция на 16 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Ростовской области могут поднять разрешенный возраст для покупки и употребления алкоголя.

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