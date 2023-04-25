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Истекавшего кровью мужчину нашли рядом с судом в Ростове-на-Дону

25 апреля 2023, 11:37
Фото: vk.com/fssp_gov
Истекавшего кровью мужчину нашли рядом с судом в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рядом со зданием суда обнаружили мужчину с колото-резаной раной, сообщили в региональном УФССП.

Окровавленный мужчина находился недалеко от здания суда Советского района. Его заметили приставы, после чего обратились к медикам и полицейским, а сами начали ему помогать.

«До прибытия скорой сотрудники останавливали кровотечение и не давали раненому потерять сознание. После этого его передали прибывшим медикам», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что пациенту удалось спасти жизнь, однако как именно он получил ранения, не раскрывается.

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