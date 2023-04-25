Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Окровавленный мужчина находился недалеко от здания суда Советского района. Его заметили приставы, после чего обратились к медикам и полицейским, а сами начали ему помогать.
«До прибытия скорой сотрудники останавливали кровотечение и не давали раненому потерять сознание. После этого его передали прибывшим медикам», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пациенту удалось спасти жизнь, однако как именно он получил ранения, не раскрывается.
Ранее жительница в Ростовской области зарезала мужа из-за разногласий в воспитании ребенка.