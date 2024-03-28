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Спасение человека

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Март 2024
Сокровище, а не парень: хирург из Ростова достала из желудка пациента 26 монет
28 марта 2024, 13:25
В Ростове спасли жизнь мужчины, пытавшегося выброситься с балкона третьего этажа
26 марта 2024, 13:12
Июль 2023
В Ростовской области сильный ветер и волны перевернули лодку на реке Маныч
В Ростовской области спасатели спасли мужчину, чью лодку перевернуло мощным порывом ветра, об этом рассказали в пресс-службе донского ГУ МЧС.
8 июля 2023, 16:41
В Ростовской области на Северском Донце спасли тонущего участника СВО
В Ростовской области 3 июля в Каменске-Шахтинском казаки спасли участника СВО из Дагестана, об этом сообщили в пресс-службе Всевеликого войска Донского.
4 июля 2023, 18:14
Май 2023
В суде спасли ростовчанина с приступом эпилепсии
В Ростове-на-Дону в здании Советского районного суда спасли человека, у которого начался приступ эпилепсии, сообщили в УФССП по региону.
22 мая 2023, 11:45
Апрель 2023
В Ростовской области спасатели достали из воды спящего в реке мужчину
В Ростовской области спасатели доставили на берег мужчину, который уснул в реке, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
26 апреля 2023, 10:19
Истекавшего кровью мужчину нашли рядом с судом в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рядом со зданием суда обнаружили мужчину с колото-резаной раной, сообщили в региональном УФССП.
25 апреля 2023, 11:37

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