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В суде спасли ростовчанина с приступом эпилепсии

22 мая 2023, 11:45
Фото: 1MI
В суде спасли ростовчанина с приступом эпилепсии
В Ростове-на-Дону в здании Советского районного суда спасли человека, у которого начался приступ эпилепсии, сообщили в УФССП по региону.

Приставы обратили внимание на посетителя, у которого ухудшилось самочувствие. Один из сотрудников поймал его, когда он потерял сознание и начал падать.

«Симптомы в виде судорог и пены изо рта дали понять, что случился приступ эпилепсии. Пострадавшего уложили на бок и помогали до приезда медиков», — сказано в сообщении.

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Благодаря оказанной помощи, пациент избежал возможных тяжких последствий для здоровья.

Ранее врач спасла мужчину с тромбом в сердце от мгновенной смерти в Ростове.  Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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