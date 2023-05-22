Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Приставы обратили внимание на посетителя, у которого ухудшилось самочувствие. Один из сотрудников поймал его, когда он потерял сознание и начал падать.
«Симптомы в виде судорог и пены изо рта дали понять, что случился приступ эпилепсии. Пострадавшего уложили на бок и помогали до приезда медиков», — сказано в сообщении.
Благодаря оказанной помощи, пациент избежал возможных тяжких последствий для здоровья.
Ранее врач спасла мужчину с тромбом в сердце от мгновенной смерти в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.