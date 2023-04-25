Многокилометровый затор наблюдается в районе торгового центра «Мега» в Ростове. Пробка тянется по Новочеркасскому шоссе до разворота на Аксайский проспект. Автомобилисты сообщают, что причиной затора стало сразу три дорожные аварии в правом ряду.