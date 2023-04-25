Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Многокилометровый затор наблюдается в районе торгового центра «Мега» в Ростове. Пробка тянется по Новочеркасскому шоссе до разворота на Аксайский проспект. Автомобилисты сообщают, что причиной затора стало сразу три дорожные аварии в правом ряду.
ГИБДД России по региону пока не сообщило подробностей о ДТП. Информация о них уточняется.
Автомобилистам рекомендуют заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке, а также проявить предельную внимательность на дороге.
Ранее в ГИБДД назвали 13 самых опасных дорог в Ростовской области.