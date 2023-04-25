rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Изображение материала

Из-за трех ДТП огромная пробка образовалась в районе «Меги» в Ростове утром 25 апреля

25 апреля 2023, 07:03
Фото: 1MI
Из-за трех ДТП огромная пробка образовалась в районе «Меги» в Ростове
Многокилометровая пробка собралась рядом с ТЦ «Мега» в Ростове, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Многокилометровый затор наблюдается в районе торгового центра «Мега» в Ростове. Пробка тянется по Новочеркасскому шоссе до разворота на Аксайский проспект. Автомобилисты сообщают, что причиной затора стало сразу три дорожные аварии в правом ряду.

ГИБДД России по региону пока не сообщило подробностей о ДТП. Информация о них уточняется.

Ростовчанин Дибров попал в ДТП с полицейской машиной
Узнать подробнее

Автомобилистам рекомендуют заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке, а также проявить предельную внимательность на дороге.

Ранее в ГИБДД назвали 13 самых опасных дорог в Ростовской области.

Читайте также:
В ГИБДД назвали 13 самых опасных дорог в Ростовской области в 2023 годуПровоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 годаСити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, как вдвое сократит пробки в Ростове
#Дтп#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Город#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Транспорт#Пробки в Ростове#Дорожная ситуация в Ростове#Виктория Прутковская
Подпишитесь
Миллионные госзакупки: как в Ростове решают проблему с безнадзорными животными
Сегодня, 03:24
Донские спасатели остались без единственного водного транспортера
Сегодня, 07:41
Из-за строительства Областного автовокзала могут закрыть Пригородный вокзал в Ростове
Сегодня, 07:37
Школу №92 в Ростове эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сегодня, 07:43
Водитель рейсового автобуса сбил стоявшую на дороге женщину в Новочеркасске
Сегодня, 07:02
Сотрудников ГИБДД из Ростовской области уличили во взяточничестве и злоупотреблениях
Сегодня, 06:43