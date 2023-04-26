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Путин обещал помочь Ростовской области, а местную полицию проверит комиссия из Москвы

26 апреля 2023, 16:15
Фото: andre-taissin/unsplash
В Ростове находят финансовые нарушения, проверяют полицию и беседуют с Путиным
Спецкомиссия из Москвы устроит проверку в рядах МВД в Ростове, тем временем Контрольно-счетная палата выявила в городе миллиардные нарушения, а Путин и Голубев обсудили будущее развитие региона.

«К нам едет ревизор»

СМИ сообщили, что в Ростове спецкомиссия из Москвы организует проверку в МВД города. Причиной такого решения называют задержания двух глав районных отделов полиции города — Ленинского и Советского. Их подозревают в коррупционной деятельности.

Задача московской спецкомиссии — всесторонняя оценка работы ростовских полицейских. 

Однако официальной информации об этом пока не появлялось, она уточняется.

Спецкомиссия из Москвы проверит полицию Ростова после задержания глав двух райотделов
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Миллиардные нарушения

На заседании гордумы Ростова председатель Контрольно-счетной палаты города Ирина Радюхина заявила, что ведомство, по итогам проверок в прошлом году, зафиксировало финансовые нарушения на два миллиарда рублей. Всего удалось проинспектировать 276 объектов и 5,7 миллиарда рублей.

Сумма финансовых нарушений за год значительно выросла, в общей сложности на 700 миллионов. Также обнаружено нецелевое использование средств субсидии для выполнения муниципального задания — деньги платили сотрудникам, которые занимались совершенно другой работой. Должностных лиц, замешанных в деле, уже привлекли к ответственности.

Наконец, Радюхина отметила и другие нарушения, связанные с низким качеством подготовки проектно-сметной документации.

Радюхина отметила и другие нарушения, связанные с низким качеством подготовки проектно-сметной документации.Радюхина отметила и другие нарушения, связанные с низким качеством подготовки проектно-сметной документации.
Радюхина отметила и другие нарушения, связанные с низким качеством подготовки проектно-сметной документации.
Фото: rostov-gorod.ru
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Диалог с президентом

26 апреля по видеосвязи состоялась встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева и президента России Владимира Путина. Они обсудили реализацию важных для региона проектов.

В частности, Голубев попросил президента оказать финансовую поддержку в модернизации БСМП в Таганроге. Также помощь федерального центра необходима в обновлении водовода, обеспечивающего водой шахтерские районы Ростовской области. Обсуждали Путин и Голубев возведение рыбоходного канала вокруг Кочетовского гидроузла.

Президент также отметил нагрузку, которую испытывает Ростовская области из-за спецоперации на Украине. Он попросил Голубева оказать всю необходимую поддержку временным переселенцам и военнослужащим. На особом контроле и взаимодействие Ростовской области с новыми регионами Донбасса.

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