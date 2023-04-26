Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
СМИ сообщили, что в Ростове спецкомиссия из Москвы организует проверку в МВД города. Причиной такого решения называют задержания двух глав районных отделов полиции города — Ленинского и Советского. Их подозревают в коррупционной деятельности.
Задача московской спецкомиссии — всесторонняя оценка работы ростовских полицейских.
Однако официальной информации об этом пока не появлялось, она уточняется.
На заседании гордумы Ростова председатель Контрольно-счетной палаты города Ирина Радюхина заявила, что ведомство, по итогам проверок в прошлом году, зафиксировало финансовые нарушения на два миллиарда рублей. Всего удалось проинспектировать 276 объектов и 5,7 миллиарда рублей.
Сумма финансовых нарушений за год значительно выросла, в общей сложности на 700 миллионов. Также обнаружено нецелевое использование средств субсидии для выполнения муниципального задания — деньги платили сотрудникам, которые занимались совершенно другой работой. Должностных лиц, замешанных в деле, уже привлекли к ответственности.
Наконец, Радюхина отметила и другие нарушения, связанные с низким качеством подготовки проектно-сметной документации.
26 апреля по видеосвязи состоялась встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева и президента России Владимира Путина. Они обсудили реализацию важных для региона проектов.
В частности, Голубев попросил президента оказать финансовую поддержку в модернизации БСМП в Таганроге. Также помощь федерального центра необходима в обновлении водовода, обеспечивающего водой шахтерские районы Ростовской области. Обсуждали Путин и Голубев возведение рыбоходного канала вокруг Кочетовского гидроузла.
Президент также отметил нагрузку, которую испытывает Ростовская области из-за спецоперации на Украине. Он попросил Голубева оказать всю необходимую поддержку временным переселенцам и военнослужащим. На особом контроле и взаимодействие Ростовской области с новыми регионами Донбасса.