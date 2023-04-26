Сумма финансовых нарушений за год значительно выросла, в общей сложности на 700 миллионов. Также обнаружено нецелевое использование средств субсидии для выполнения муниципального задания — деньги платили сотрудникам, которые занимались совершенно другой работой. Должностных лиц, замешанных в деле, уже привлекли к ответственности.