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Суд в Ростове оставил начальника автобронетанковой службы ЮВО Денисова под стражей

26 апреля 2023, 17:29
Фото: 1MI
В Ростове оставили под стражей начальника автобронетанковой службы ЮВО
Суд в Ростове оставил под стражей начальника автобронетанковой службы ЮВО, обвиняемого в крупном мошенничестве, пишут СМИ.

Начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения ЮВО, полковник Александр Денисов был арестован в Ростове в марте. Его обвиняют в крупном мошенничестве. В составе организованной группы он похитил танковые двигатели на сумму, превышающую 20,5 миллионов рублей.

Ростовский гарнизонный суд отправил Денисова под стражей на два месяца, позже это решение подтвердил Южный окружной военный суд.

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Расследование дела еще продолжается. Защита полковника настаивает, что прямых доказательств его вины нет, и просит избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В качестве довода адвокаты приводят и неоднократные поездки Денисова в зону спецоперации.

В случае, если суд признает полковника виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы, уточняет «Ъ».

Ранее Южный окружной военный суд приговорил ефрейтора Ивана Трачука к 14 годам лишения свободы за госизмену.

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