Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 05:00
Во время заседания предложили исключить из структуры администрации Ростова должность заместителя главы по экономике. В результате появится должность заместителя главы администрации по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС.
Человек в этой должности будет координировать деятельность отдела по работе с правоохранителями и вопросам общественного порядка, комитета по охране окружающей среды, комитета по межнациональным вопросам и казачеству. Кто будет работать в этой должности, пока остается загадкой.
Выполнять обязанности, касающиеся экономической части, будет первый замглавы мэрии.
Ранее глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.