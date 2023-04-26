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У главы администрации в Ростове появится заместитель по гражданской обороне и ЧС

26 апреля 2023, 04:48
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в структуре администрации города появится новая должность, прозвучало на заседании городской Думы.

Во время заседания предложили исключить из структуры администрации Ростова должность заместителя главы по экономике. В результате появится должность заместителя главы администрации по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС.

Человек в этой должности будет координировать деятельность отдела по работе с правоохранителями и вопросам общественного порядка, комитета по охране окружающей среды, комитета по межнациональным вопросам и казачеству. Кто будет работать в этой должности, пока остается загадкой.

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Выполнять обязанности, касающиеся экономической части, будет первый замглавы мэрии.

Ранее глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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