Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Искусственный интеллект признался, что ему запрещено комментировать политические и правовые ситуации. При этом главным лидером очевидных проблем в Ростовской области, он назвал преступность.
«Как и любое другое явление, коррупция не может быть полностью устранена», — отметил бот, назвав семь простых способов, которые помогут снизить ее распространение в донском крае.
В числе названной преступности, бот уточнил, что Ростовской области свойственны автомобильные кражи и уличное насилие.
Подробнее в материале: «Коррупцию полностью не победить»: как нейросеть оценила качество жизни на Дону