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«Уличное насилие»: нейросеть назвала очевидные проблемы в Ростовской области

27 апреля 2023, 11:37
Фото: Shivenis/CC BY-ND 2.0/flickr.com
«Уличное насилие»: нейросеть назвала очевидные проблемы в Ростовской области

Нейросеть разъяснила, почему в Ростовской области не искоренить коррупцию полностью

Корреспондент RostovGazeta пообщался с искусственным интеллектом, который на первое место списка проблем в Ростовской области поставил преступность, добавив, что в ее число также входит уличное насилие.

Искусственный интеллект признался, что ему запрещено комментировать политические и правовые ситуации. При этом главным лидером очевидных проблем в Ростовской области, он назвал преступность.

«Как и любое другое явление, коррупция не может быть полностью устранена», — отметил бот, назвав семь простых способов, которые помогут снизить ее распространение в донском крае.

В числе названной преступности, бот уточнил, что Ростовской области свойственны автомобильные кражи и уличное насилие.

Подробнее в материале: «Коррупцию полностью не победить»: как нейросеть оценила качество жизни на Дону

«Коррупцию полностью не победить»: как нейросеть оценила качество жизни на Дону
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