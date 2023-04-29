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«Что за беспредел»: ростовчане высказались о гибели пенсионерки из-за дождя

29 апреля 2023, 04:55
Фото: 1mi

Ростовчане назвали беспределом гибель пенсионерки из-за ливня днем 28 апреля

В Ростове-на-Дону в ливневом коллекторе погибла пожилая женщина, что вызвало бурные обсуждения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее ростовчане рассказали, что из-за начавшегося дождя подтопило территории и 80-летняя женщина провалилась в водосток, где и погибла. В региональном УСКР сообщили, что тело обнаружили в ливневом коллекторе на улице Тульской и сейчас проводится проверка.

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«Что за беспредел у нас в Ростове? Ведь уже был такой случай, тогда девочка утонула. Ужас», — написали пользователи в комментариях.

«Просто идешь в дождь и все конец. А дома муж, дети. Кто-нибудь начнет отвечать за это», — поинтересовались ростовчане.

«Обычный весенний грозовой дождь, а люди гибнут», — пишут горожане.

«Уже не первый случай в городе, как будто в средневековье живем. Так по всему городу, как дождик пройдет, так апокалипсис наступает», — говорится в комментариях.

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