Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Ранее ростовчане рассказали, что из-за начавшегося дождя подтопило территории и 80-летняя женщина провалилась в водосток, где и погибла. В региональном УСКР сообщили, что тело обнаружили в ливневом коллекторе на улице Тульской и сейчас проводится проверка.
«Что за беспредел у нас в Ростове? Ведь уже был такой случай, тогда девочка утонула. Ужас», — написали пользователи в комментариях.
«Просто идешь в дождь и все конец. А дома муж, дети. Кто-нибудь начнет отвечать за это», — поинтересовались ростовчане.
«Обычный весенний грозовой дождь, а люди гибнут», — пишут горожане.
«Уже не первый случай в городе, как будто в средневековье живем. Так по всему городу, как дождик пройдет, так апокалипсис наступает», — говорится в комментариях.