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Погибшая из-за дождя пенсионерка оказалась учителем английского в Ростове-на-Дону

29 апреля 2023, 09:52
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону пожилая женщина, погибшая в ливневом коллекторе, была учителем английского, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что в пятницу, 29 апреля, затопило улицы из-за начавшегося ливня. Из-за этого 80-летняя ростовчанка упала в ливневый коллектор и не смогла выбраться.

«Она была учительницей английского языка, сейчас бывшие ученики приносят цветы к месту трагедии. Большую часть жизни она посвятила преподаванию в местной школе», — сказано в сообщении.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Добавим, что по факту случившегося следствие проводит проверку. 

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