Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Напомним, что в пятницу, 29 апреля, затопило улицы из-за начавшегося ливня. Из-за этого 80-летняя ростовчанка упала в ливневый коллектор и не смогла выбраться.
«Она была учительницей английского языка, сейчас бывшие ученики приносят цветы к месту трагедии. Большую часть жизни она посвятила преподаванию в местной школе», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Добавим, что по факту случившегося следствие проводит проверку.