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Ростовчанина арестовали за убийство женщины во время просмотра квартиры

29 апреля 2023, 05:27
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону заключили под стражу мужчину, который во время попытки арендовать квартиру убил ее владелицу, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что мужчина нашел объявление об аренде квартиры и связался с ее 52-летней владелицей. Однако во время просмотра у них возникла ссора из-за цены на жилье, которая привела к нападению фигуранта на женщину. Подозреваемый попытался ее задушить, а после напал с ножом.

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Далее он забрал ее телефон и скрылся, а женщина скончалась. В ходе допроса нападавший признал вину и выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство.

Теперь Telegram-канал написал, что подозреваемого арестовали на два месяца. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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