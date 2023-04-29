Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Напомним, что мужчина нашел объявление об аренде квартиры и связался с ее 52-летней владелицей. Однако во время просмотра у них возникла ссора из-за цены на жилье, которая привела к нападению фигуранта на женщину. Подозреваемый попытался ее задушить, а после напал с ножом.
Далее он забрал ее телефон и скрылся, а женщина скончалась. В ходе допроса нападавший признал вину и выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство.
Теперь Telegram-канал написал, что подозреваемого арестовали на два месяца. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.