Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин подтвердил изданию эту информацию и сообщил, что была дана рекомендация о минимизации проведения массовых мероприятий в связи с текущей ситуацией. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.