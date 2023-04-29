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Ростовская область может отменить почти все массовые мероприятия на 9 Мая

29 апреля 2023, 09:18
Фото: 1mi
Власти Ростовской области решили попросить глав городов и районов минимизировать проведение массовых мероприятий в честь Дня Победы в 2023 году, сообщают СМИ.

1Rnd пишет, что заместитель губернатора Вадим Артемов обратился ко всем главам районов и городов с просьбой отменить проведение большинства массовых акций, чтобы обеспечить безопасность.

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Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин подтвердил изданию эту информацию и сообщил, что была дана рекомендация о минимизации проведения массовых мероприятий в связи с текущей ситуацией. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее жители Каменска-Шахтинского остались без фестиваля шашлыка и салюта 9 Мая.

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