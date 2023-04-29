Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
1Rnd пишет, что заместитель губернатора Вадим Артемов обратился ко всем главам районов и городов с просьбой отменить проведение большинства массовых акций, чтобы обеспечить безопасность.
Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин подтвердил изданию эту информацию и сообщил, что была дана рекомендация о минимизации проведения массовых мероприятий в связи с текущей ситуацией. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее жители Каменска-Шахтинского остались без фестиваля шашлыка и салюта 9 Мая.