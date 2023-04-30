По предварительной версии, пара нанесла девочке телесные повреждения, после чего спрятала ее останки в морозилке. Чтобы отвести от себя подозрения, мама ребенка позвонила в полицию и сказала, что дочь украли. Однако прибывшие на место правоохранительные органы нашли в квартире останки младенца и другие доказательства вины родителей.