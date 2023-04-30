Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В Ростове следователи изучают обстоятельства убийства 8-месячной девочки. Ее останки нашли в квартире в доме, где проживали ее родители. Подозреваемыми по делу проходят ее 33-летний отец и 23-летняя мать. Сейчас они задержаны и дают показания.
По предварительной версии, пара нанесла девочке телесные повреждения, после чего спрятала ее останки в морозилке. Чтобы отвести от себя подозрения, мама ребенка позвонила в полицию и сказала, что дочь украли. Однако прибывшие на место правоохранительные органы нашли в квартире останки младенца и другие доказательства вины родителей.
Вместе с тем соседи рассказали журналистам, что семья считалась благополучной. Мама девочки регулярно водила ее к врачу. Также они не слышали шума из квартиры в день убийства малышки. Психическое здоровье отца и матери не вызывало у окружающих никаких подозрений.