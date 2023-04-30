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Следователи опубликовали видео допроса родителей, убивших 8-месячную дочь в Ростове

30 апреля 2023, 10:14
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области
Следователи допрашивают родителей, подозреваемых в убийстве новорожденной дочери в Ростове
В Ростове продолжается расследование убийства 8-месячной девочки, рассказали в Следственном комитете России по региону.

В Ростове следователи изучают обстоятельства убийства 8-месячной девочки. Ее останки нашли в квартире в доме, где проживали ее родители. Подозреваемыми по делу проходят ее 33-летний отец и 23-летняя мать. Сейчас они задержаны и дают показания.

Следователи допрашивают родителей, подозреваемых в убийстве новорожденной дочери в Ростове
Видео: Следственный комитет России по Ростовской области

По предварительной версии, пара нанесла девочке телесные повреждения, после чего спрятала ее останки в морозилке. Чтобы отвести от себя подозрения, мама ребенка позвонила в полицию и сказала, что дочь украли. Однако прибывшие на место правоохранительные органы нашли в квартире останки младенца и другие доказательства вины родителей.

Вместе с тем соседи рассказали журналистам, что семья считалась благополучной. Мама девочки регулярно водила ее к врачу. Также они не слышали шума из квартиры в день убийства малышки. Психическое здоровье отца и матери не вызывало у окружающих никаких подозрений.

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