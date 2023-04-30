По предварительной версии, убийство произошло 28 апреля. Во время ссоры отец девочки решил ногой ударить жену, однако промахнулся и попал в голову младенцу. Ребенок умер практически сразу. Чтобы скрыть факт преступления, супруги спрятали останки малышки в морозилку, а затем вызвали полицию. Они заявили, что их якобы отравили газом, а дочку похитили. Однако эта версия с самого начала вызвала у правоохранителей вопросы. Во время обыска они нашли в квартире останки девочки и другие доказательства вины супругов.