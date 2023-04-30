Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Октябрьский районный суд отправил в СИЗО до 28 июня 33-летнего отца и 23-летнюю мать, подозреваемых в убийстве новорожденной дочери. Ранее ходатайство об избрании меры пресечения для них подавал следователь.
По предварительной версии, убийство произошло 28 апреля. Во время ссоры отец девочки решил ногой ударить жену, однако промахнулся и попал в голову младенцу. Ребенок умер практически сразу. Чтобы скрыть факт преступления, супруги спрятали останки малышки в морозилку, а затем вызвали полицию. Они заявили, что их якобы отравили газом, а дочку похитили. Однако эта версия с самого начала вызвала у правоохранителей вопросы. Во время обыска они нашли в квартире останки девочки и другие доказательства вины супругов.
Также СМИ пишут, что в крови у задержанных был обнаружен мефедрон.
Ранее журналистам стало известно, что мать погибшего ребенка училась на педиатра. Медицинские знания помогли ей в расправе над малышом.