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Водитель, сбивший ребенка в центре Ростова, смог избежать уголовного наказания

1 мая 2023, 05:25
Фото: rostovgazeta.ru
Водитель, сбивший ребенка в центре Ростова, смог избежать уголовного наказания
В Ростове водитель, грубо нарушивший ПДД и сбивший школьницу, смог избежать наказания, данные об этом появились в картотеке Октябрьского районного суда города.

В конце марта Октябрьский районный суд Ростова рассмотрел дело местного жителя Константина Кучерова, который сбил ребенка в центре города на своем Hyundai Santa Fe.

В постановлении суда указано, что мужчина ехал по проспекту Буденновскому, когда сбил школьницу и не дал ей возможность перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Эксперты установили, что в результате ДТП девочка получила открытый оскольчатый перелом голени, закрытый перелом лодыжки, которые закон оценивает как тяжкий вред здоровью (статья 264 ч.1 УК РФ).

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Специалисты также уточнили, что во время ДТП Кучеров грубо нарушил ПДД, не уступив дорогу пешеходу, а также не остановившись и не сбросив скорость по примеру других водителей транспортных средств, которые остановились перед пешеходным переходом.

Однако законный представитель девочки подал ходатайство о прекращении дела в отношении водителя-нарушителя на основании примирения и отсутствия претензий материального и морального характера по отношению к последнему.

«Меру пресечения Кучерову К.А. до вступления настоящего постановления в законную силу оставить прежней — подписка о невыезде и надлежащем поведении, после вступления настоящего постановления в законную силу — отменить», — сказано в заключении суда.

Ранее водитель в Ростовской области сбил ребенка, который выбежал за мячом на дорогу.

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