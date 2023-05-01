Водитель, сбивший ребенка в центре Ростова, смог избежать уголовного наказания

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Updated Сегодня, 05:28
В конце марта Октябрьский районный суд Ростова рассмотрел дело местного жителя Константина Кучерова, который сбил ребенка в центре города на своем Hyundai Santa Fe.
В постановлении суда указано, что мужчина ехал по проспекту Буденновскому, когда сбил школьницу и не дал ей возможность перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Эксперты установили, что в результате ДТП девочка получила открытый оскольчатый перелом голени, закрытый перелом лодыжки, которые закон оценивает как тяжкий вред здоровью (статья 264 ч.1 УК РФ).
Специалисты также уточнили, что во время ДТП Кучеров грубо нарушил ПДД, не уступив дорогу пешеходу, а также не остановившись и не сбросив скорость по примеру других водителей транспортных средств, которые остановились перед пешеходным переходом.
Однако законный представитель девочки подал ходатайство о прекращении дела в отношении водителя-нарушителя на основании примирения и отсутствия претензий материального и морального характера по отношению к последнему.
«Меру пресечения Кучерову К.А. до вступления настоящего постановления в законную силу оставить прежней — подписка о невыезде и надлежащем поведении, после вступления настоящего постановления в законную силу — отменить», — сказано в заключении суда.
Ранее водитель в Ростовской области сбил ребенка, который выбежал за мячом на дорогу.