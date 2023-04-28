Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В Ростове на Красноармейской улице водитель сбил мужчину, перебегавшего дорожу в неположенном месте. Не оказав пешеходу помощи, автомобилист поспешил скрыться. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что дойти до тротуара мужчине помогает очевидец. Ситуацию осложняют огромные потоки воды, появившиеся на улице после мощного ливня.
Официальных подробностей о случившемся от ГИБДД пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее спасатель Артем Белков рассказал, как не пострадать в Ростове во время сильного ливня. При выходе из дома он посоветовал взять с собой длинную палку.