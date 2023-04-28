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Published Сегодня, 13:09

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На Красноармейской во время сильного ливня сбили прохожего 28 апреля

28 апреля 2023, 13:09
Фото: ТГ канал "Это Ростов!"
Прохожие спасли мужчину, сбитого водителем в центре Ростова
В Ростове водитель сбил мужчину на Красноармейской улице и уехал, сообщили в соцсетях очевидцы.

В Ростове на Красноармейской улице водитель сбил мужчину, перебегавшего дорожу в неположенном месте. Не оказав пешеходу помощи, автомобилист поспешил скрыться. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что дойти до тротуара мужчине помогает очевидец. Ситуацию осложняют огромные потоки воды, появившиеся на улице после мощного ливня.

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Официальных подробностей о случившемся от ГИБДД пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее спасатель Артем Белков рассказал, как не пострадать в Ростове во время сильного ливня. При выходе из дома он посоветовал взять с собой длинную палку.

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