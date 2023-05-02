Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Согласно заявлению заместителя главы администрации Ростова по дорожному хозяйству Дмитрия Симкова, в настоящее время до 75% объектов системы ливневой канализации в городе являются бесхозными.
В 2023 году власти выделили 1,3 миллиона рублей на паспортизацию и приведение в порядок 50 километров ливневых канализаций в Ростове-на-Дону. Кроме того, проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика, которого планируется определить до конца июля 2023 года. Власти также намерены запросить федеральные средства в июне.
В настоящее время в городе проводятся работы по проектированию и реконструкции системы ливневых канализаций «Бассейн № 1». В рамках этого проекта уже создана цифровая модель местности, определены трассы коллекторов и места расположения очистных сооружений. Подготовка проектной документации должна завершиться до конца текущего года, после чего будет получено положительное заключение Госэкспертизы.
Общая площадь городских систем ливневых канализаций в Ростове-на-Дону составляет 870 километров, из которых в реестре муниципальной собственности числится 173 километра. Власти выделяют 113 миллионов рублей бюджетных средств ежегодно на содержание ливневых канализаций.
Напомним, что 28 апреля во время обильных осадков в Ростове утонула учительница английского языка Лидия Радченко. По словам очевидцев, пенсионерка не заметила водосток на своем пути из-за высоко поднявшегося уровня воды и провалилась в ливневую канализацию. По делу проводится судебная экспертиза, результаты которой станут известны через две недели. В настоящее время власти не могут разглашать детали происшествия, однако они заявили, что плотно работают с правоохранительными органами.