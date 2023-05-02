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В Ростове до конца сентября 2023 года разработают схему новой ливневки

2 мая 2023, 12:32
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове до конца сентября 2023 года разработают схему новой ливневки
Власти Ростова-на-Дону планируют до конца третьего квартала 2023 года разработать схему новой ливневой канализации, сообщил замглавы администрации Ростова по дорожному хозяйству Дмитрий Симков.

Согласно заявлению заместителя главы администрации Ростова по дорожному хозяйству Дмитрия Симкова, в настоящее время до 75% объектов системы ливневой канализации в городе являются бесхозными.

В 2023 году власти выделили 1,3 миллиона рублей на паспортизацию и приведение в порядок 50 километров ливневых канализаций в Ростове-на-Дону. Кроме того, проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика, которого планируется определить до конца июля 2023 года. Власти также намерены запросить федеральные средства в июне.

В настоящее время в городе проводятся работы по проектированию и реконструкции системы ливневых канализаций «Бассейн № 1». В рамках этого проекта уже создана цифровая модель местности, определены трассы коллекторов и места расположения очистных сооружений. Подготовка проектной документации должна завершиться до конца текущего года, после чего будет получено положительное заключение Госэкспертизы.

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Общая площадь городских систем ливневых канализаций в Ростове-на-Дону составляет 870 километров, из которых в реестре муниципальной собственности числится 173 километра.Общая площадь городских систем ливневых канализаций в Ростове-на-Дону составляет 870 километров, из которых в реестре муниципальной собственности числится 173 километра.
Общая площадь городских систем ливневых канализаций в Ростове-на-Дону составляет 870 километров, из которых в реестре муниципальной собственности числится 173 километра.
Фото: rostov-gorod.ru

Общая площадь городских систем ливневых канализаций в Ростове-на-Дону составляет 870 километров, из которых в реестре муниципальной собственности числится 173 километра. Власти выделяют 113 миллионов рублей бюджетных средств ежегодно на содержание ливневых канализаций.

Напомним, что 28 апреля во время обильных осадков в Ростове утонула учительница английского языка Лидия Радченко. По словам очевидцев, пенсионерка не заметила водосток на своем пути из-за высоко поднявшегося уровня воды и провалилась в ливневую канализацию. По делу проводится судебная экспертиза, результаты которой станут известны через две недели. В настоящее время власти не могут разглашать детали происшествия, однако они заявили, что плотно работают с правоохранительными органами.

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#Елена Янкевич
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