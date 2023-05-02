Напомним, что 28 апреля во время обильных осадков в Ростове утонула учительница английского языка Лидия Радченко. По словам очевидцев, пенсионерка не заметила водосток на своем пути из-за высоко поднявшегося уровня воды и провалилась в ливневую канализацию. По делу проводится судебная экспертиза, результаты которой станут известны через две недели. В настоящее время власти не могут разглашать детали происшествия, однако они заявили, что плотно работают с правоохранительными органами.