Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Год назад речь заходила о холере. Сегодня в городских автобусах призывают вакцинироваться от кори. В начале апреля Роспотребнадзор региона постановил провести иммунизацию 95% населения от дифтерии. Что же происходит в Ростовской области, почему вектор профилактической заботы о здоровье сдвинулся в сторону вакцинации — разъяснил корреспонденту RostovGazeta врач одной из поликлиник Ростова, не пожелавший публиковать свое имя.
— Эпидемия коронавируса вроде бы пройдена. Однако сегодня все чаще всплывают темы о других опасных заболеваниях в Ростовской области, которые, казалось бы, уже давно забыты человечеством — холера, корь, дифтерия. С чем это связано?
— Сейчас сложные времена в плане миграции населения. За последние годы миграция серьезно активизировалась. Этому поспособствовали бурные события, которые происходят на соседних территориях. На многих из этих территорий сложная эпидемиологическая обстановка — высочайший уровень заболевших опасными инфекциями. Там же много лет не проводились многоплановые, осознанные профилактические мероприятия. А именно, не было вакцинации от таких опасных заболеваний, как корь, дифтерия, туберкулез и многих других. Тоже самое сейчас и в Восточной Европе, которая сильно «либерализирована». В ней развелось много антиваксеров. Бытует мнение, и я с ним согласен, что движения антиваксеров специально подпитывают деньгами те, кому это выгодно. Для того, чтобы наносить ущерб неугодным государствам. Не обязательно нам. Но в этой связи, наши противоэпидемические службы, профильные министерства, руководящие аппараты в регионах и мы, медики, должны активно реагировать на происходящее, чтобы не допустить развития этих болезней в России.
— Мы уже говорили, например, о том, что вспышка холеры в Ростовской области практически невозможна из-за высокой иммунизации населения. Но сейчас появилась необходимость вакцинироваться от дифтерии. Что это за болезнь и чем она опасна?
— Эпидемия дифтерии начала свирепствовать в Европе в XVII веке, после чего проникла в Америку, в Россию. Однако первые упоминания о ней встречались и в трудах Гиппократа. Это смертельное заболевание, которое у человека любого возраста протекает очень тяжело. Если пациента не лечить, вероятнее всего, он погибнет.
Это заболевание всегда считалось чрезвычайно опасным. Не случайно, в среде медиков оно получило название «Плач матерей». Ведь до появления вакцины болезнь уносила тысячи жизней взрослых и детей. Победить дифтерию смогла только вакцинация.
Возбудителем болезни является палочка Лёффлера. У заболевшего на слизистой поверхности ротоглотки появляется пленка серовато-белого цвета. Из-за этого болезнь и получила такое название, ведь в переводе с греческого diphtera означает «пленка».
Пленка может опускаться вниз, вызывая сужение верхних дыхательных путей. Такое состояние называется — дифтерийный круп. Он часть приводит к асфиксии — удушью.
Помню, как на меня произвела сильное впечатление книга французского писателя Густава Флобера, где он максимально подробно описывал состояние заболевшего дифтерией ребенка.
Как правило, если слизистая глотки покрыта пленкой, то состояние человека сопровождается сильнейшей интоксикацией, нередко с поражением сердечной мышцы. Пациента беспокоят высокая температура, головная боль, слабость, боль в мышцах. Эти признаки ярко выражены. Впоследствии может развиться паралич нервных окончаний или дыхательной мускулатуры. У человека сперва садится, а потом пропадает голос.
В наше время, конечно же, практически невозможно найти заболевшего, который в столь тяжелейшем токсическом состоянии находился бы дома. Такие люди сразу попадают в больницу, поскольку диагностика болезни не представляет никакой сложности. За сорок лет моей врачебной практики я лишь два раза сталкивался с дифтерией. Это были взрослые пациенты. А детей, больных дифтерией, я не видел никогда.
— Какие меры профилактики дифтерии существуют?
— Педиатры строго следят за вакцинацией от этого опасного заболевания. Три прививки от дифтерии делаются ребенку в первые шесть месяцев жизни. В полтора года проводится первая ревакцинация. Следующие ревакцинации — в 6-7 лет и в 14 лет. Параллельно ребенок вакцинируется от столбняка и коклюша.
В нашей поликлинике мы напоминаем пациентам, что после того, как в детстве все прошли вакцинацию от дифтерии шесть раз, дальше необходимо делать прививку каждые 10 лет — то есть в 25 лет, в 35 лет и так далее.
Привиться от дифтерии сегодня можно в любой поликлинике Ростова. В нашей поликлинике перед прививкой терапевт осмотрит пациента, даст ему рекомендации, после чего проводит в кабинет вакцинации.
Да, сегодня мы много говорим о кори и дифтерии. Следует понимать, что эти два заболевания представляют серьезную опасность. Корь — высокозаразна, и особенно тяжело протекает у взрослых. А дифтерия опасна для любого возраста. Поэтому единственной профилактикой от этих опасных болезней являются вовремя сделанные прививки.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Роспотребнадзор постановил выполнить иммунизацию 95% населения от дифтерии. Документ об этом появился на портале надзорного органа. Особое внимание медиков призвано уделять кочующему населению, мигрантам и вахтовикам, не забывая, также, о необходимости вакцинации всех возрастных групп жителей Ростовской области.