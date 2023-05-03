— Сейчас сложные времена в плане миграции населения. За последние годы миграция серьезно активизировалась. Этому поспособствовали бурные события, которые происходят на соседних территориях. На многих из этих территорий сложная эпидемиологическая обстановка — высочайший уровень заболевших опасными инфекциями. Там же много лет не проводились многоплановые, осознанные профилактические мероприятия. А именно, не было вакцинации от таких опасных заболеваний, как корь, дифтерия, туберкулез и многих других. Тоже самое сейчас и в Восточной Европе, которая сильно «либерализирована». В ней развелось много антиваксеров. Бытует мнение, и я с ним согласен, что движения антиваксеров специально подпитывают деньгами те, кому это выгодно. Для того, чтобы наносить ущерб неугодным государствам. Не обязательно нам. Но в этой связи, наши противоэпидемические службы, профильные министерства, руководящие аппараты в регионах и мы, медики, должны активно реагировать на происходящее, чтобы не допустить развития этих болезней в России.