В Батайске ветеран боевых действий не смог воспользоваться льготным проездом

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Telegram-канал «Батайск город» поделился историей подписчика Андрея, который является ветераном боевых действий и имеет право на льготный проезд в общественном транспорте. Батайчанин рассказал, как накануне, 2 мая, не смог проехать на автобусе по социальному проездному «Простор», поскольку терминалы просто не стали принимать специальные желтые карты.
«Выяснилось, что не имею права ехать в батайских автобусах на маршрутах №205, 210, 8 и, скорее всего, № 214[…]Специально установленный терминал оплаты, не принимает оплату картами желтого цвета. Кому пожаловаться?», — рассказал горожанин, предположив, что администрация не продумала действия льготы на этих маршрутах, а потому водители берут полную плату за проезд.
В итоге ему пришлось платить наличными. Жители просят представителей власти разобраться в произошедшем.