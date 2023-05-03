В Батайске ветеран боевых действий не смог воспользоваться льготным проездом

«Выяснилось, что не имею права ехать в батайских автобусах на маршрутах №205, 210, 8 и, скорее всего, № 214[…]Специально установленный терминал оплаты, не принимает оплату картами желтого цвета. Кому пожаловаться?», — рассказал горожанин, предположив, что администрация не продумала действия льготы на этих маршрутах, а потому водители берут полную плату за проезд.