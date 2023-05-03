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В Батайске ветеран боевых действий не смог воспользоваться льготным проездом

3 мая 2023, 10:43
Фото: trolleyfan/cc by sa/wikimedia.org
В Батайске ветеран боевых действий не смог воспользоваться льготным проездом
В Батайске местный житель заявил, что не смог воспользоваться правом бесплатного проезда из-за терминалов, не принимающих проездные льготников, об этом сообщили в городском Telegram-канале.

Telegram-канал «Батайск город» поделился историей подписчика Андрея, который является ветераном боевых действий и имеет право на льготный проезд в общественном транспорте. Батайчанин рассказал, как накануне, 2 мая, не смог проехать на автобусе по социальному проездному «Простор», поскольку терминалы просто не стали принимать специальные желтые карты.

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«Выяснилось, что не имею права ехать в батайских автобусах на маршрутах №205, 210, 8 и, скорее всего, № 214[…]Специально установленный терминал оплаты, не принимает оплату картами желтого цвета. Кому пожаловаться?», — рассказал горожанин, предположив, что администрация не продумала действия льготы на этих маршрутах, а потому водители берут полную плату за проезд.

В итоге ему пришлось платить наличными. Жители просят представителей власти разобраться в произошедшем.

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