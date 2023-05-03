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В лицеях Ростова пройдут уроки с разведчиком и ветераном ВОВ Иваном Лыткиным

3 мая 2023, 09:40
Фото: 1MI
В лицеях Ростова пройдут уроки с разведчиком и ветераном ВОВ Иваном Лыткиным

В Ростове 6 мая проведут линейки «Бессмертный полк в каждой школе»

В Ростове собираются провести в рамках уроков «Разговоры о важном» линейки «Бессмертный полк в каждой школе».

Представители проекта цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» рассказали, что с четверга, 4 мая, в Ростовской области и других регионах России собираются провести уроки, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. В рамках урока школьников посетит ветеран Великой Отечественной войны и разведчик Иван Петрович Лыткин.

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Кроме того, по данным пресс-службы, в школах собираются провести линейки «Бессмертный полк в каждой школе», в которой смогут принять участие не только школьники, но и их родители с педагогами. Подробную информацию об этом можно изучить на сайте по прямой ссылке.

Координаторы уточняют, что в рамках мероприятий ветеран посетит лицей №51 имени Б. Капустина, а также лицей №27. Визит состоится 6 мая.

Ранее в Ростовской области решили отказаться от традиционной акции «Бессмертный полк» из соображений безопасности.

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