В Ростове раскрыли деятельность банды взяточников, получивших за услуги 12 млн рублей

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Заместитель начальника Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону, полковник внутренней службы Михаил Хирхиров рассказал, что в городе выявили 40 преступлений, посягающих на дестабилизацию экономики.
Одно из них проходило по статье взяточничество. Хирхиров уточнил, что полиции удалось изобличить группу лиц, которая получила взятку в особо крупном размере — на сумму 12 миллионов рублей. Больше подробностей о деле замначальника МВД Ростова раскрывать не стал.
Ранее в Ростове сотрудников ГИБДД уличили во взяточничестве и злоупотреблении властью.