rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Изображение материала

В Ростове раскрыли деятельность банды взяточников, получивших за услуги 12 млн рублей

3 мая 2023, 07:42
Фото: 1MI
В Ростове раскрыли деятельность банды взяточников, получивших за услуги 12 млн рублей
В Ростове полиция выявила незаконную деятельность группы взяточников, которые получили за свои услуги 12 миллионов рублей, об этом на совещании в администрации города рассказал замначальника УМВД России по Ростову Михаил Хирхиров.

Заместитель начальника Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону, полковник внутренней службы Михаил Хирхиров рассказал, что в городе выявили 40 преступлений, посягающих на дестабилизацию экономики.

В Ростове осудили секретаря ВВК, собиравшей взятки со студентов за медкомиссии
Узнать подробнее
Хирхиров уточнил, что полиции удалось изобличить группу лиц, которая получила взятку в особо крупном размере — на сумму 12 миллионов рублей.Хирхиров уточнил, что полиции удалось изобличить группу лиц, которая получила взятку в особо крупном размере — на сумму 12 миллионов рублей.
Хирхиров уточнил, что полиции удалось изобличить группу лиц, которая получила взятку в особо крупном размере — на сумму 12 миллионов рублей.
Фото: Администрация Ростова

Одно из них проходило по статье взяточничество. Хирхиров уточнил, что полиции удалось изобличить группу лиц, которая получила взятку в особо крупном размере — на сумму 12 миллионов рублей. Больше подробностей о деле замначальника МВД Ростова раскрывать не стал.

Ранее в Ростове сотрудников ГИБДД уличили во взяточничестве и злоупотреблении властью.

Читайте также:
Замглавврача онкодиспансера будут судить за взятки в Ростовской областиЗадержанный при даче взятки ростовский прокурор Алексеев был знаком с посредникамиМиллионные взятки и охота на полицию Ростовской области в главных новостях недели
#Надежда Пустяк#Происшествие#Взятки представителям власти Ростовской области#Полиция#Взятки#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
Подросток погиб после обрушения плиты на заброшенной стройке в Ростовской области
Сегодня, 09:27
Вассерман объяснил, как беспилотник ВСУ мог долететь до нефтебазы в Темрюке
Сегодня, 09:24
В Ростове представили нового руководителя «Ростгорсвета»
Сегодня, 08:35
Тяжелая военная техника замечена на улицах Ростова
Сегодня, 08:27
Ростовские проститутки стали массово придумывать новые виды рекламы для своих услуг
Сегодня, 08:34