В Ростове раскрыли деятельность банды взяточников, получивших за услуги 12 млн рублей

Одно из них проходило по статье взяточничество. Хирхиров уточнил, что полиции удалось изобличить группу лиц, которая получила взятку в особо крупном размере — на сумму 12 миллионов рублей. Больше подробностей о деле замначальника МВД Ростова раскрывать не стал.