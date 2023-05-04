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Эксперт посоветовал ростовчанам не заниматься сексом на улице

4 мая 2023, 07:13
Фото: akras/CC BY 2.0/flickr.com
Ростовчанам посоветовали не заниматься сексом на улице
Люди старшего поколения могут себя контролировать. Но молодым, особенно в «высокий пик», это дается сложнее, сообщила RostovGazeta психолог Ийя Лемман.

Психолог подчеркивает, что в каждом человеке живет и «хорошее», и «плохое». Но многие люди через чувство стыда могут контролировать свое поведение.

«Проблема заключается в том, что чем больше что-то контролируешь, тем больше этого хочется», — отмечает Ийя Лемман.

Собеседница добавляет, что в уязвимой среде люди часто спасают себя сексом от апатии, одиночества или стресса.

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«И чем больше у нас будет социальных проблем, тем больше будет секса, — уверенна собеседница.

Заниматься сексом на улице или нет, собеседница считает социальным выбором каждого. Однако психолог рекомендует стремиться к более гармоничным вещам.

«Чем больше человек образован, тем больше шансов, что ему никогда не придет в голову заняться сексом на улице», — резюмирует психолог.

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