Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Психолог подчеркивает, что в каждом человеке живет и «хорошее», и «плохое». Но многие люди через чувство стыда могут контролировать свое поведение.
«Проблема заключается в том, что чем больше что-то контролируешь, тем больше этого хочется», — отмечает Ийя Лемман.
Собеседница добавляет, что в уязвимой среде люди часто спасают себя сексом от апатии, одиночества или стресса.
«И чем больше у нас будет социальных проблем, тем больше будет секса, — уверенна собеседница.
Заниматься сексом на улице или нет, собеседница считает социальным выбором каждого. Однако психолог рекомендует стремиться к более гармоничным вещам.
«Чем больше человек образован, тем больше шансов, что ему никогда не придет в голову заняться сексом на улице», — резюмирует психолог.
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