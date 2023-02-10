«Февраль – март для нас всегда благоприятное время из-за праздников. Но в этом году мы, по-моему, побили рекорд. Я говорю сейчас не про конкретный магазин, а вообще про нишу, потому что у наших конкурентов продажи выросли практически также», - добавила Анастасия.