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Posted Вчера, 20:19

Published Вчера, 20:19

Modified Вчера, 20:21

Updated Вчера, 20:21

Продажи в ростовских секс-шопах выросли на 800% перед 14 февраля

10 февраля 2023, 20:19
Фото: К.Артём.1/CC BY SA/wiki
Продажи в ростовских секс-шопах выросли на 800% перед 14 февраля
Покупать подарки вторым половинкам в секс-шопах чаще стали пожилые ростовчане, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала сотрудница одного из ростовских секс-шопов Анастасия Шеина (фамилия героини изменена по ее просьбе).

Ростовчане, по словам сотрудницы секс-шопа, в качестве подарка для партнера чаще стали выбирать эротическое белье и костюмы, наручники, плетки и веревки.

«Если обобщать, то подарки стали более дешевыми. Потому что электронные девайсы более дорогие, их, по сравнению со всем остальным, к празднику стали брать реже», - объяснила продавец.

Несмотря на то, что покупки в секс-шопах стали дешевле, их количество выросло более, чем на 800 процентов, по сравнению с предпраздничным периодом 2022 года.

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«Февраль – март для нас всегда благоприятное время из-за праздников. Но в этом году мы, по-моему, побили рекорд. Я говорю сейчас не про конкретный магазин, а вообще про нишу, потому что у наших конкурентов продажи выросли практически также», - добавила Анастасия.

Она связывает рекордный рост продаж секс-товаров в ростовских секс-шопах с тем, что средний возраст потребителя вырос.

Фото: unsplash.com

«К нам чаще стали заходить не только молодые люди», - добавляет сотрудница секс-шопа.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане стали чаще заниматься сексом из-за стресса.

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#Анна Ивченко#Подарки#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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