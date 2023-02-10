Posted Вчера, 20:19
Published Вчера, 20:19
Modified Вчера, 20:21
Updated Вчера, 20:21
Ростовчане, по словам сотрудницы секс-шопа, в качестве подарка для партнера чаще стали выбирать эротическое белье и костюмы, наручники, плетки и веревки.
«Если обобщать, то подарки стали более дешевыми. Потому что электронные девайсы более дорогие, их, по сравнению со всем остальным, к празднику стали брать реже», - объяснила продавец.
Несмотря на то, что покупки в секс-шопах стали дешевле, их количество выросло более, чем на 800 процентов, по сравнению с предпраздничным периодом 2022 года.
«Февраль – март для нас всегда благоприятное время из-за праздников. Но в этом году мы, по-моему, побили рекорд. Я говорю сейчас не про конкретный магазин, а вообще про нишу, потому что у наших конкурентов продажи выросли практически также», - добавила Анастасия.
Она связывает рекордный рост продаж секс-товаров в ростовских секс-шопах с тем, что средний возраст потребителя вырос.
«К нам чаще стали заходить не только молодые люди», - добавляет сотрудница секс-шопа.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане стали чаще заниматься сексом из-за стресса.