Совокупная стоимость закупок превышала 3,5 миллиарда рублей. В документации Минтранс требовал от потенциальных подрядчиков выполнить работы в 14 муниципалитетах и 34 территориальных образованиях области. Работы должны были осуществляться одновременно. Однако ФАС указал, что территории их проведения удалены друг от друга и не являются частью единой дороги.