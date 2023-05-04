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Суд подтвердил нарушения в закупках Минтранса Ростовской области на 3,5 млрд рублей

4 мая 2023, 07:49
Фото: 1MI
Суд подтвердил нарушения в закупках Минтранса Ростовской области на 3,5 млрд рублей
Арбитражный суд подтвердил обоснованность обвинений Минтранса Ростовской области в проведении антиконкурентных закупок, сообщили в управлении ФАС по региону.

Арбитражный суд Ростовской области подтвердил законность решения ФАС в отношении Минтранса региона. Антимонопольное ведомство ранее заявило об антиконкурентном поведении министерства во время закупок на содержание автомобильных дорог. Минтранс создавал условия для победы конкретных участников двух аукционов.

Совокупная стоимость закупок превышала 3,5 миллиарда рублей. В документации Минтранс требовал от потенциальных подрядчиков выполнить работы в 14 муниципалитетах и 34 территориальных образованиях области. Работы должны были осуществляться одновременно. Однако ФАС указал, что территории их проведения удалены друг от друга и не являются частью единой дороги.

К тому же Минтранс включил в аукционы почти все муниципалитеты области. Это привело к завышению их стоимости и затруднило подачу заявок для многих участников.

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Проанализировав эти факты, ФАС пришла к выводу, что все указанные в закупках условия могли выполнить только ГУП РО «Ростовавтодор» и ООО «Тацинское ДСУ».

Антимонопольная служба считает, что Минтранс создал все условия, чтобы победить в аукционах смогли именно эти подрядчики. Теперь мнение ФАС поддержал и суд.

Ранее RosotvGazeta выяснила, как «Росавтодор» получает миллиарды из бюджета.

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#Алина Заярная#Арбитражный суд Ростовской области#Госзакупки в Ростовской области#Ростовская область
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