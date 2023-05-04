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В Таганроге почти две тысячи школьников и студентов станцуют «Вальс Победы» 5 мая

4 мая 2023, 16:51
Фото: opku.mil.ru
В Таганроге около двух тысяч учащихся станцуют «Вальс Победы» 5 мая
В Таганроге представили анонс ежегодной акции «Вальс Победы», которая пройдет 5 мая, объявление появилось в программе мероприятий на портале администрации.

Власти Таганрога опубликовали программу праздничных мероприятий, подготовленных к празднованию Дня Победы в Ростовской области. Среди десятков мероприятий указали и ежегодную Всероссийскую акцию «Вальс Победы», к которой Таганрог присоединялся с 2016 года.

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Мероприятие пройдет в пятницу, 5 мая, в 12.00 мск и, по данным портала «Таганрогская правда», соберет под своим началом около двух тысяч школьников и студентов, которые будут кружиться в вальсе под песню «Синий платочек».

Ранее ростовчанам предложили присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк».

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