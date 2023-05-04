В Таганроге почти две тысячи школьников и студентов станцуют «Вальс Победы» 5 мая

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Власти Таганрога опубликовали программу праздничных мероприятий, подготовленных к празднованию Дня Победы в Ростовской области. Среди десятков мероприятий указали и ежегодную Всероссийскую акцию «Вальс Победы», к которой Таганрог присоединялся с 2016 года.
Мероприятие пройдет в пятницу, 5 мая, в 12.00 мск и, по данным портала «Таганрогская правда», соберет под своим началом около двух тысяч школьников и студентов, которые будут кружиться в вальсе под песню «Синий платочек».
Ранее ростовчанам предложили присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк».