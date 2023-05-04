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Власти пригласили ростовчан принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

4 мая 2023, 13:22
Фото: donland.ru
Власти пригласили ростовчан принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»
В Ростове объявили, что акция «Бессмертный полк» в 2023 году пройдет в онлайн-формате, подробностями поделились в администрации города.

В четверг, 4 мая, власти Ростова опубликовали сообщение от организаторов акции «Бессмертный полк России», предложивших горожанам разместить истории о героях Великой Отечественной войны из числа родных и близких на личных страницах соцсетях, дополнив их хэштегом #МойБессмертныйПолк.

Кроме того, в День Победы, 9 мая, дончанам предлагают изменить аватары личных страниц на портреты героев своей семьи. В этом может специальный конструктор, доступный по ссылке.

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Представители акации «Бессмертный полк» добавили, что на сайте также собираются представить видеоряд с портретами и данными ветеранов, которые уже включены в общую базу.

Ранее власти рассказали, как дончане проведут День Победы.

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