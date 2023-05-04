Власти пригласили ростовчан принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В четверг, 4 мая, власти Ростова опубликовали сообщение от организаторов акции «Бессмертный полк России», предложивших горожанам разместить истории о героях Великой Отечественной войны из числа родных и близких на личных страницах соцсетях, дополнив их хэштегом #МойБессмертныйПолк.
Кроме того, в День Победы, 9 мая, дончанам предлагают изменить аватары личных страниц на портреты героев своей семьи. В этом может специальный конструктор, доступный по ссылке.
Представители акации «Бессмертный полк» добавили, что на сайте также собираются представить видеоряд с портретами и данными ветеранов, которые уже включены в общую базу.
Ранее власти рассказали, как дончане проведут День Победы.