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Беспилотник заметили горожане над Ворошиловским в Ростове 5 мая

5 мая 2023, 18:13
Фото: 1MI
Жители Ростова заявили, что увидели беспилотник в центре города
Жители Ростова заявили, что увидели беспилотник в центре города, фото и видео с места событий они публикуют в соцсетях.

Жители Ростова заявили, что увидели в центре города объект, похожий на беспилотник. Он якобы пролетал в районе пересечения проспекта Ворошиловского и улицы Горького. На видео с места событий видно, как некий объект белого цвета быстро перемещается в небе.

Некоторые усомнились в том, что в небе на самом деле пролетал беспилотник. «Теперь всем будут мерещиться одни беспилотники», «Учения», «Я думаю, это ракета, беспилотник так далеко смысла нет запускать», — пишут в соцсетях.

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Официальной информации об объекте пока не поступало.

Напомним, сегодня утром спецслужбы в Ростове проводили проверку сообщений о неизвестном БПЛА, якобы замеченном в воздушном пространстве над Октябрьским районом города. Он двигался от Таганрогской улицы к центру города. Официально власти и полиции инцидент никак не комментировали.

Также в этот день в Октябрьском районе Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик, прилетевший с территории Украины. Он упал в полях. Предполагается, что его целью была газовая станция.

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