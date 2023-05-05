Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Жители Ростова заявили, что увидели в центре города объект, похожий на беспилотник. Он якобы пролетал в районе пересечения проспекта Ворошиловского и улицы Горького. На видео с места событий видно, как некий объект белого цвета быстро перемещается в небе.
Некоторые усомнились в том, что в небе на самом деле пролетал беспилотник. «Теперь всем будут мерещиться одни беспилотники», «Учения», «Я думаю, это ракета, беспилотник так далеко смысла нет запускать», — пишут в соцсетях.
Официальной информации об объекте пока не поступало.
Напомним, сегодня утром спецслужбы в Ростове проводили проверку сообщений о неизвестном БПЛА, якобы замеченном в воздушном пространстве над Октябрьским районом города. Он двигался от Таганрогской улицы к центру города. Официально власти и полиции инцидент никак не комментировали.
Также в этот день в Октябрьском районе Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик, прилетевший с территории Украины. Он упал в полях. Предполагается, что его целью была газовая станция.