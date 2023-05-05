Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
По словам эколога, обрабатывать город от клещей начинают еще в апреле, когда у членистоногих наступает пик активности.
«Несмотря на все старания, репелленты долго не действуют. Их смывает дождями, постоянно увеличивается количество растительности, где клещи могут прятаться», — предупреждает эколог.
Брыканов добавляет, что клещи предпочитают для жизни заросли высокой травы, а также лиственные деревья.
«В хвойных лесах клещей намного меньше. А в Ростове растительность в основном как раз лиственная. Я бы советовал закрывать все участки тела перед тем, как отправиться на природу в теплое время года» - говорит эксперт.
По словам эколога, наиболее заселены клещами в Ростове территории Кумженской и Александровской рощи, Парка Октябрьской революции, Щепкинский лес, а также парк культуры и отдыха имени Октября и Ботанический сад.
Ранее RostovGazeta писала о том, как обезопаситься от клещей во время прогулок.