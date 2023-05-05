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Эколог Брыканов назвал места в Ростове, где больше всего клещей

5 мая 2023, 06:27
Фото: 1MI
Эколог назвал места в Ростове, где больше всего клещей
Ростовчанам нужно закрывать все участки тела во время прогулок на природе, обо этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов

По словам эколога, обрабатывать город от клещей начинают еще в апреле, когда у членистоногих наступает пик активности.

«Несмотря на все старания, репелленты долго не действуют. Их смывает дождями, постоянно увеличивается количество растительности, где клещи могут прятаться», — предупреждает эколог.

Брыканов добавляет, что клещи предпочитают для жизни заросли высокой травы, а также лиственные деревья.

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«В хвойных лесах клещей намного меньше. А в Ростове растительность в основном как раз лиственная. Я бы советовал закрывать все участки тела перед тем, как отправиться на природу в теплое время года» - говорит эксперт.

По словам эколога, наиболее заселены клещами в Ростове территории Кумженской и Александровской рощи, Парка Октябрьской революции, Щепкинский лес, а также парк культуры и отдыха имени Октября и Ботанический сад.

Ранее RostovGazeta писала о том, как обезопаситься от клещей во время прогулок.

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#Анна Ивченко#Клещи#Общество#Город#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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