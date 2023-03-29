Более 90 жителей Ростовской области пострадали от укусов клещей

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В 2023 году инспекторы надзорного органа продолжили мониторинг за распространением клещевых инфекций, первый укус в этом году зарегистрировали раньше обычного — 5 марта 2023 года.
За прошедшие три недели клещи укусили уже 92 дончан, 40 из них дети младшего школьного и дошкольного возраста.
В настоящий момент в регионе уже организовали акарицидную обработку зеленых зон и лесных массивов, чтобы снизить риски укусов населения.
Ранее около 60 дончан обратились к врачам с жалобами на укусы клещей. После этого стало известно, что администрация Ростова-на-Дону объявила конкурс для поиска подрядчика, который проведет обработку зеленых насаждений от кровососущих насекомых.