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Published Сегодня, 07:15

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Updated Сегодня, 07:17

Клещи покусали почти сотню жителей Ростовской области за март

29 марта 2023, 07:15
Фото: Jørn Gabrielsen/cc by sa/wikimedia.org
Более 90 жителей Ростовской области пострадали от укусов клещей

Клещи покусали почти 100 жителей Ростовской области с начала марта

В Ростовской области клещи покусали уже 92 местных жителя, подробностями поделились в пресс-службе донского управления Роспотребнадзора.

В 2023 году инспекторы надзорного органа продолжили мониторинг за распространением клещевых инфекций, первый укус в этом году зарегистрировали раньше обычного — 5 марта 2023 года.

Масштабную борьбу с клещами начали в Ростове в марте
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За прошедшие три недели клещи укусили уже 92 дончан, 40 из них дети младшего школьного и дошкольного возраста.

В настоящий момент в регионе уже организовали акарицидную обработку зеленых зон и лесных массивов, чтобы снизить риски укусов населения.

Ранее около 60 дончан обратились к врачам с жалобами на укусы клещей. После этого стало известно, что администрация Ростова-на-Дону объявила конкурс для поиска подрядчика, который проведет обработку зеленых насаждений от кровососущих насекомых.

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