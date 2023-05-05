По-моему, очень интересная и увлекательная история, о которой уже мало кто помнит. Но зато сегодня в парке «Дружба» работают спортивные площадки, где отдыхающие могут поиграть в футбол, волейбол, позаниматься на турникетах. Интенсивно развиваются водные аттракционы. Потому как уникальность парка заключается еще и в том, что он располагается на берегу Северного водохранилища. Кроме того, этот парк стал известен галереей городов-побратимов. А начиналось всё с визита делегации из Армении в наш город и с решения исполкома городского совета.