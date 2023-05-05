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«В честь 150-летия присоединения Армении»: с чего начинался парк «Дружба» в Ростове

5 мая 2023, 13:03
Фото: Парк Дружбы г. Ростов-на-Дону
«В честь 150-летия присоединения Армении»: с чего начинался парк «Дружба» в Ростове

Краевед Багдыков рассказал, с чего начинался парк «Дружба» на Северном в Ростове

Всем ростовчанам хорошо известен парк отдыха «Дружба», который располагается в Северном микрорайоне. Это одно из любимых мест отдыха горожан.

Но мало кто знает, что возле Сурб Хача этот парк изначально закладывали в честь 150-летия вхождения Восточной Армении в состав Российской империи. Кстати, было это всё не просто так. В 1978 году в Ростове, как и во многих других городах бывшего Советского Союза, торжественно отмечали эту дату. «Вечерний Ростов» подробно сообщал об этом. Л. Евченко в корреспонденции «Сегодня в нашем городе начались дни литературы и искусства Армянской ССР в РСФСР» писала, что в Ростов прибыла высокопоставленная делегация из Армении во главе с секретарем ЦК КП Армении К. Л. Даллакяном.

Фото: mountainstamp.com/cc0/wikimedia.org

Ростов принимал армянскую делегацию очень тепло. В аэропорту собрались представители ростовских трудовых коллективов. Ростовчане держали транспаранты, на которых было написано: «Горячий привет посланцам братской Армении!» и «Добро пожаловать, дорогие гости из братской Армении!»

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В Северном жилом массиве нашего города для организации культурного отдыха исполкомом городского совета было решено построить парк культуры и отдыха. Назвали парк «Дружба» − в честь 150-летия вхождения Восточных областей Армении в состав России. Границы строящегося парка, проект которого делал известный институт «Ростовгражданпроект», охватывали даже территорию памятника архитектуры − бывшего монастыря Сурб Хач, родник и часть водохранилища. Зеленая зона парка располагалась между улицами Волкова и Космонавтов, шла по бульвару Комарова и тянулась до улицы Армянской. Такой «зеленый заповедник» было решено создать в 1978 году.

Зеленая зона парка располагалась между улицами Волкова и Космонавтов, шла по бульвару Комарова и тянулась до улицы Армянской. Вид на пляж СЖМ в парке «Дружба» с моста на пр. Космонавтов Зеленая зона парка располагалась между улицами Волкова и Космонавтов, шла по бульвару Комарова и тянулась до улицы Армянской. Вид на пляж СЖМ в парке «Дружба» с моста на пр. Космонавтов
Зеленая зона парка располагалась между улицами Волкова и Космонавтов, шла по бульвару Комарова и тянулась до улицы Армянской. Вид на пляж СЖМ в парке «Дружба» с моста на пр. Космонавтов
Фото: pastvu.com / Брошюра "Ростов и ростовчане" Ростовское книжное издательство 1990 год

По-моему, очень интересная и увлекательная история, о которой уже мало кто помнит. Но зато сегодня в парке «Дружба» работают спортивные площадки, где отдыхающие могут поиграть в футбол, волейбол, позаниматься на турникетах. Интенсивно развиваются водные аттракционы. Потому как уникальность парка заключается еще и в том, что он располагается на берегу Северного водохранилища. Кроме того, этот парк стал известен галереей городов-побратимов. А начиналось всё с визита делегации из Армении в наш город и с решения исполкома городского совета.

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Хотелось бы также напомнить читателям, что когда-то возле армянского монастыря Сурб Хач располагался сад, который именовали Монастырским или Армянским. Но это уже другая история.

Георгий Багдыков

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#Елена Янкевич
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