Ростовский историк Андрей Венков призвал молодёжь готовиться к взятию Берлина в 4 раз

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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По словам Венкова, сегодняшняя молодежь должна знать о том, что русские трижды брали Берлин. Это было в 1760, 1813 и 1945 годах.
«И если надо будет, то придётся брать его в четвёртый раз», - добавил историк.
Он призвал готовиться к этому. Венков считает, что в настоящее время силы Запада вновь выступили объединенным фронтом против России.
При этом он отметил «остатки европоцентричного мышления» у россиян. Речь идет о постоянном оглядывании на то, как на те или иные действия в России отреагируют в Европе. Однако у нашей страны есть своя многовековая культура, считает Венков.
Историк сделал это заявление на открытии музея военно-исторических миниатюр.
Напомним, 6 мая в Ростове прошло открытие музея военно-исторических миниатюр. В музее представлено более 100 миниатюр, большая часть которых посвящена Великой Отечественной войне.