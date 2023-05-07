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Ростовский историк Андрей Венков призвал молодёжь готовиться к взятию Берлина в 4 раз

7 мая 2023, 06:32
Фото: 1MI
Ростовский историк Андрей Венков призвал молодёжь готовиться к взятию Берлина в четвёртый раз
Молодежь должна быть готова к тому, что Берлин придется брать еще раз, заявил академик ЮНЦ РАН, доктор исторических наук Андрей Венков, сообщает donnews.

По словам Венкова, сегодняшняя молодежь должна знать о том, что русские трижды брали Берлин. Это было в 1760, 1813 и 1945 годах.

«И если надо будет, то придётся брать его в четвёртый раз», - добавил историк. 

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Он призвал готовиться к этому. Венков считает, что в настоящее время силы Запада вновь выступили объединенным фронтом против России. 

При этом он отметил «остатки европоцентричного мышления» у россиян. Речь идет о постоянном оглядывании на то, как на те или иные действия в России отреагируют в Европе. Однако у нашей страны есть своя многовековая культура, считает Венков.

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Историк сделал это заявление на открытии музея военно-исторических миниатюр.

Напомним, 6 мая в Ростове прошло открытие музея военно-исторических миниатюр. В музее представлено более 100 миниатюр, большая часть которых посвящена Великой Отечественной войне.

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