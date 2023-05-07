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«Такая глупость»: ростовчане обсуждают возможную атаку ВСУ на Ворошиловский мост

7 мая 2023, 05:40
Фото: 1MI
Ростовчане обсуждают возможную атаку ВСУ на Ворошиловский мост
Ростовчане обсуждают заявление бывшего заместителя главы МИДа РФ Андрея Федорова о том, что Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону может стать целью Украины. Своим мнением они делятся в популярных ростовских пабликах.

В целом жители Ростова скептически относятся к возможной атаке на Ворошиловский мост.

«Ой, боюсь! боюсь!» - пишет один из них.

«Такая глупость, столько обходных уже есть», - отмечает еще один пользователь соцсетей.

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Ранее бывший заместитель главы МИДа РФ Андрей Федоров также сообщил, что у украинской армии есть где-то 30 целей, которые они планируют атаковать. Причем разведданными об этих целях ВСУ снабдили американцы, добавил эксперт. Одной из таких целей Федоров назвал Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Кроме того, по его мнению мишенью для ВСУ могут стать развязки на трассе М-4 «Дон».

Официальной информации от органов власти или министерства обороны об этом не поступало. Она уточняется.

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