Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В целом жители Ростова скептически относятся к возможной атаке на Ворошиловский мост.
«Ой, боюсь! боюсь!» - пишет один из них.
«Такая глупость, столько обходных уже есть», - отмечает еще один пользователь соцсетей.
Ранее бывший заместитель главы МИДа РФ Андрей Федоров также сообщил, что у украинской армии есть где-то 30 целей, которые они планируют атаковать. Причем разведданными об этих целях ВСУ снабдили американцы, добавил эксперт. Одной из таких целей Федоров назвал Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Кроме того, по его мнению мишенью для ВСУ могут стать развязки на трассе М-4 «Дон».
Официальной информации от органов власти или министерства обороны об этом не поступало. Она уточняется.