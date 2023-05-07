Ранее бывший заместитель главы МИДа РФ Андрей Федоров также сообщил, что у украинской армии есть где-то 30 целей, которые они планируют атаковать. Причем разведданными об этих целях ВСУ снабдили американцы, добавил эксперт. Одной из таких целей Федоров назвал Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Кроме того, по его мнению мишенью для ВСУ могут стать развязки на трассе М-4 «Дон».