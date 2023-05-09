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День Победы в Ростове: праздничный парад, включенные лифты и обман самокатчиков

9 мая 2023, 16:13
Фото: rostovgazeta.ru
День Победы в Ростове

В Ростове 9 мая состоялся праздничный парад Победы и запустили лифты на Ворошиловском

В Ростове в честь Дня Победы состоялся парад на Театральной площади, также для горожан возобновили работу лифты на Ворошиловском мосту, а в ГИБДД рассказали о новых способах обмана самокатчиков.

Парад Победы

В Ростове на Театральной площади прошел парад Победы. Его организация долгое время была под вопросом. Однако местные власти и руководство ЮВО в конце концов приняли решение провести парад. Ростов стал единственным городом в регионе, где от мероприятия решили не отказываться.

По центру города прошла военная техника времен Великой Отечественной войны, в том числе танк Т-34 и знаменитая «Катюша». Также в параде приняли участие машины разминирования УАЗ «Патриот», расчетно-аналитические машины РХБ защиты «УКСОД-Т», спецтранспорт ГАЗ-233114 «ТИГР», бронеавтомобили «Тигр», ЗРК «Витязь», танки Т-72, ЗРК «Витязь» и ракетный комплекс «Искандер-М».

В составе пеших парадных расчетов по городу прошли военнослужащие Минобороны, МВД, Погрануправления ФСБ России, Нацгвардии, МЧС, воздушно-космических сил России, учащиеся казачье-кадетских корпусов и юнармейцы.

В параде в Ростове впервые поучаствовали комплексы РЭБ, «Уксод» и бронекамазы
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Запуск лифтов

В День Победы в Ростове открыли для работы лифты на Ворошиловском мосту. Они будут перевозить горожан до 23.00 мск.

Власти Ростова заявили, что безопасность лифтов проверила специализированная организация. Однако работать они будут только на выходных и в праздничные дни.

Установлены и часы их работы — с 10.00 мск до 23.00 мск.

Работу лифтов на Ворошиловском мосту в Ростове продлили до 23.00 в День Победы
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Новые беды в жизни электросамокатчиков

В региональном ГИБДД рассказали о новых способах обмана пользователей электросамокатов. Мошенники воруют у них деньги с помощью поддельных QR-кодов.

Злоумышленники наклеивают на электросамокаты свои QR-коды. При их сканировании пользователь попадает на фишинговый сайт. Там ему предлагают оплатить поездку с помощью банковской карты. Выполнив предложенный алгоритм, пользователь отправляет деньги мошенникам.

Чтобы предотвратить кражи средств, правоохранительные органы проводят встречи с представителями фирм по аренде электросамокатов. Их просят дополнительно проверять QR-коды на устройствах, чтобы быстро находить среди них поддельные.

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