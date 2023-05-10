Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Ранее с иском в суд обратилась компания «Энергопроект Високоградня А. О. Белград», потребовавшая от структуры «Группы Агроком» более 437 миллионов рублей. По информации СМИ, она считает, что ей не доплатили при строительстве отеля.
После этого структура «Группы Агроком» направила встречный иск на сумму 130 миллионов рублей.
Теперь суд удовлетворил ходатайство Энергопроект Високоградня А. О. Белград и назначил по делу судебную экспертизу. Предстоит выяснить, какая стоимость фактически качественно выполненных подрядчиком работ.
Уже выбрали экспертов, которые проведут экспертизы.
Напомним, что отель открыли в 2021 году, хотя изначально это планировали сделать в 2014 году. Однако сроки несколько раз переносили.