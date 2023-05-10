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Суд назначил экспертизу по делу о строительстве отеля Hyatt Regency в Ростове-на-Дону

10 мая 2023, 11:47
Фото: donland.ru
Суд назначил экспертизу по делу о строительстве отеля Hyatt Regency в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону назначили экспертизы по делу, связанному со строительством отеля Hyatt Regency, говорится в материалах арбитражного суда.

Ранее с иском в суд обратилась компания «Энергопроект Високоградня А. О. Белград», потребовавшая от структуры «Группы Агроком» более 437 миллионов рублей. По информации СМИ, она считает, что ей не доплатили при строительстве отеля.

После этого структура «Группы Агроком» направила встречный иск на сумму 130 миллионов рублей.

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Теперь суд удовлетворил ходатайство Энергопроект Високоградня А. О. Белград и назначил по делу судебную экспертизу. Предстоит выяснить, какая стоимость фактически качественно выполненных подрядчиком работ.

Уже выбрали экспертов, которые проведут экспертизы.

Напомним, что отель открыли в 2021 году, хотя изначально это планировали сделать в 2014 году. Однако сроки несколько раз переносили.

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