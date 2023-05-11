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Ростовчанин камнем разбил голову будущему зятю, заподозрив в инцесте

11 мая 2023, 07:57
Фото: Joshua Tree National Park/cc0/wikimedia.org
Ростовчанин камнем разбил голову будущему зятю
Житель Ростова в результате драки расшиб голову молодому человеку своей падчерицы, пишут Telegram-каналы.

Все произошло дома у молодой пары. В гости к ним пришла мать девушки с сожителем. Компания выпила горячительные напитки. 

Затем мужчина, пришедший гости, напал на молодого человека. По данным Don_mash, мужчина ударил будущего тестя по лицу и выгнал, но тот вернулся. В руке отчима девушки на этот раз был камень, которым он и ударил парня.

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В итоге молодого человека госпитализировали. А вот напавшему на него мужчине теперь придется разбираться с представителями правоохранительных органов.

Ранее в Ростовской области давняя вражда между родными братьями закончилась трагедией. Один из мужчин, которому было 64 года, напал с ножом на своего 80-летнего брата. Спасти его не удалось.

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