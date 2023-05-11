Ростовчанин камнем разбил голову будущему зятю, заподозрив в инцесте

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Все произошло дома у молодой пары. В гости к ним пришла мать девушки с сожителем. Компания выпила горячительные напитки.
Затем мужчина, пришедший гости, напал на молодого человека. По данным Don_mash, мужчина ударил будущего тестя по лицу и выгнал, но тот вернулся. В руке отчима девушки на этот раз был камень, которым он и ударил парня.
В итоге молодого человека госпитализировали. А вот напавшему на него мужчине теперь придется разбираться с представителями правоохранительных органов.
Ранее в Ростовской области давняя вражда между родными братьями закончилась трагедией. Один из мужчин, которому было 64 года, напал с ножом на своего 80-летнего брата. Спасти его не удалось.