Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Как сообщает Donday, сейчас проводятся экспертизы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Речь идет о 41-летней женщине, у которой была внематочная беременность.
«Она была вынуждена прервать ее хирургическим путем. Операция оказалась неудачной, и после кровотечения пациентка скончалась в конце апреля», — пишет издание.
Отмечается, что у нее остались супруг и пять дочерей. Официальной информации об уголовном деле не поступало, она уточняется.