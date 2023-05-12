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Уголовное дело возбудили после гибели матери пятерых детей в Ростовской области

12 мая 2023, 08:41
Фото: 1MI
Уголовное дело возбудили после гибели матери пятерых детей в Ростовской области
По факту гибели матери пятерых детей в Ростовской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, пишут СМИ.

Как сообщает Donday, сейчас проводятся экспертизы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Речь идет о 41-летней женщине, у которой была внематочная беременность.

«Она была вынуждена прервать ее хирургическим путем. Операция оказалась неудачной, и после кровотечения пациентка скончалась в конце апреля», — пишет издание.

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Отмечается, что у нее остались супруг и пять дочерей. Официальной информации об уголовном деле не поступало, она уточняется.

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