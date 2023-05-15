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Британия поставит Украине ударные беспилотники, способные долететь до Ростова

15 мая 2023, 09:45
Фото: ech. Sgt. Christopher Gish, U.S. Air Force/cc0/wiki
Британия поставит Украине ударные беспилотники, способные долететь до Ростова
Британия поставит ВСУ ударные беспилотники, способные долететь до Ростова, о новой военной помощи для Украины рассказал британский премьер Риши Сунак.

Британия заявила о новом транше военной помощи для Украины. Туда отправят сотни ЗРК и беспилотных авиационных систем. В их числе ударные беспилотники с радиусом действия более 200 километров. В теории они могут достигнуть территории Ростовской области.

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Поставки будут осуществлены в ближайшие месяцы, уточняет ТАСС. Этот вопрос обсудят на предстоящей личной встрече президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Встреча пройдет в загородной резиденции премьера под Лондоном.

Ранее Британия поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Они также способны долететь до территории Ростовской области. ВСУ уже использовали ракеты для обстрела Луганска 12 и 13 мая. Это был первый удар по городу спустя несколько месяцев.

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