Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Британия заявила о новом транше военной помощи для Украины. Туда отправят сотни ЗРК и беспилотных авиационных систем. В их числе ударные беспилотники с радиусом действия более 200 километров. В теории они могут достигнуть территории Ростовской области.
Поставки будут осуществлены в ближайшие месяцы, уточняет ТАСС. Этот вопрос обсудят на предстоящей личной встрече президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Встреча пройдет в загородной резиденции премьера под Лондоном.
Ранее Британия поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Они также способны долететь до территории Ростовской области. ВСУ уже использовали ракеты для обстрела Луганска 12 и 13 мая. Это был первый удар по городу спустя несколько месяцев.