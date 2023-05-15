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Три водителя пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

15 мая 2023, 06:43
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Три водителя пострадали в массовом ДТП в Ростовской области
В Ростовской области пострадали три водителя в аварии с несколькими автомобилями, сообщили в УГИБДД по региону.

На дороге Самбек - Матвеев Курган водитель Toyota превысил скорость и выехал на обочину, из-за чего автомобиль занесло и вынесло на встречную полосу. Здесь он столкнулся с машиной «Шевроле».

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Кроме того, из-за столкновения машины задели автомобили Skoda и Opel. Травы получили три водителя, их доставили в больницу.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в массовом ДТП в Азовском районе погиб водитель ГАЗели. 

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