Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
На дороге Самбек - Матвеев Курган водитель Toyota превысил скорость и выехал на обочину, из-за чего автомобиль занесло и вынесло на встречную полосу. Здесь он столкнулся с машиной «Шевроле».
Кроме того, из-за столкновения машины задели автомобили Skoda и Opel. Травы получили три водителя, их доставили в больницу.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее в массовом ДТП в Азовском районе погиб водитель ГАЗели.