Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Поисковики обратились за помощью к жителям Ростовской области и другим волонтерам в попытках найти 21-летнюю ростовчанку Даниэлу Кузьмину (Сиротенко). По информации координаторов, девушка пропала 7 апреля, пять недель назад, в городе Ростове-на-Дону. С тех пор о местонахождении девушки ничего не известно.
Согласно данным ориентировки, Даниэла — девушка нормального телосложения ростом 1,7 метра, у нее темно-каштановые волосы и серые глаза. Близким неизвестно, во что была одета ростовчанка, когда пропала. В объявлении указано, что Даниэла является инвалидом, она полностью потеряла слух.
В случае, если у дончан есть информация о местонахождении девушки, поисковики просят звонить координаторам по номеру 8(800)700-54-52 или же в ЕДДС по телефону 112. Также представители поискового движения добавили, что требуется помощь добровольцев.
Ранее в СУ СК РФ по Ростовской области рассказали, где нашли женщину, ушедшую из дома больше трех недель назад.