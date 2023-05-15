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В Ростовской области больше месяца ищут пропавшую глухую девушку

15 мая 2023, 17:06
Фото: unsplash.com
В Ростовской области больше месяца ищут пропавшую глухую девушку
В Ростовской области ищут пропавшую 7 апреля ростовчанку Даниэлу Кузьмину (Сиротенко), подробностями поделились представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Юг».

Поисковики обратились за помощью к жителям Ростовской области и другим волонтерам в попытках найти 21-летнюю ростовчанку Даниэлу Кузьмину (Сиротенко). По информации координаторов, девушка пропала 7 апреля, пять недель назад, в городе Ростове-на-Дону. С тех пор о местонахождении девушки ничего не известно.

Согласно данным ориентировки, Даниэла — девушка нормального телосложения ростом 1,7 метра, у нее темно-каштановые волосы и серые глаза. Близким неизвестно, во что была одета ростовчанка, когда пропала. В объявлении указано, что Даниэла является инвалидом, она полностью потеряла слух.

Фото: «ЛизаАлерт Юг»

В случае, если у дончан есть информация о местонахождении девушки, поисковики просят звонить координаторам по номеру 8(800)700-54-52 или же в ЕДДС по телефону 112. Также представители поискового движения добавили, что требуется помощь добровольцев.

Ранее в СУ СК РФ по Ростовской области рассказали, где нашли женщину, ушедшую из дома больше трех недель назад.

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