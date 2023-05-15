Поисковики обратились за помощью к жителям Ростовской области и другим волонтерам в попытках найти 21-летнюю ростовчанку Даниэлу Кузьмину (Сиротенко). По информации координаторов, девушка пропала 7 апреля, пять недель назад, в городе Ростове-на-Дону. С тех пор о местонахождении девушки ничего не известно.