Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Напомним, несколько недель назад в Ростове объявили об исчезновении местной жительницы, которая пропала без вести 22 апреля.
В понедельник, 15 мая, следователям удалось установить местонахождение пропавшей женщины, об исчезновении которой стало известно 3 мая.
В ходе проверки женщина рассказала следователям, что покинула свой дом самостоятельно, и все эти недели жила в доме знакомого
«Каких-либо преступлений в отношении нее не совершалось», — сказано в сообщении. Правоохранители сообщили, что примут окончательное процессуальное решение по результатам необходимых проверочных мероприятий.