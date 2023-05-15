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В Ростовской области нашли живой женщину, пропавшую без вести в конце апреля

15 мая 2023, 15:29
Фото: 1MI
В Ростовской области нашли живой женщину, пропавшую без вести в конце апреля
В Ростовской области нашли 31-летнюю ростовчанку, пропавшую без вести больше трех недель назад, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Напомним, несколько недель назад в Ростове объявили об исчезновении местной жительницы, которая пропала без вести 22 апреля.

В понедельник, 15 мая, следователям удалось установить местонахождение пропавшей женщины, об исчезновении которой стало известно 3 мая.

В конце апреля в Ростове без вести пропала 31-летняя Кристина Лысоченко
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В ходе проверки женщина рассказала следователям, что покинула свой дом самостоятельно, и все эти недели жила в доме знакомого

«Каких-либо преступлений в отношении нее не совершалось», — сказано в сообщении. Правоохранители сообщили, что примут окончательное процессуальное решение по результатам необходимых проверочных мероприятий.

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