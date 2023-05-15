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Ясная и жаркая погода ожидает ростовчан на этой неделе с 15 мая

15 мая 2023, 05:56
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на этой неделе ожидается жаркая погода и без осадков, сообщили синоптики.

Погода в Ростове-на-Дону на предстоящую неделю будет переменчивой. По данным синоптиков, в понедельник днем, 15 марта, ожидается температурный рост до +23…+24 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +14…+17°C.

Во вторник утро начнется облачно, однако позже выглянет солнце, а температура повысится до +22…+23°C.

Непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области
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Среда обещает быть жаркой и ясной, а к четвергу погода изменится на облачную.

В пятницу утром на улице будет около +16…+18°C, а в течение дня ожидается температурный рост до +25°C,  к вечеру станет прохладнее, +20…+22°C.

Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.

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