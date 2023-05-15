Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Погода в Ростове-на-Дону на предстоящую неделю будет переменчивой. По данным синоптиков, в понедельник днем, 15 марта, ожидается температурный рост до +23…+24 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +14…+17°C.
Во вторник утро начнется облачно, однако позже выглянет солнце, а температура повысится до +22…+23°C.
Среда обещает быть жаркой и ясной, а к четвергу погода изменится на облачную.
В пятницу утром на улице будет около +16…+18°C, а в течение дня ожидается температурный рост до +25°C, к вечеру станет прохладнее, +20…+22°C.
Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.