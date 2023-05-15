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Жителей Ростовской области временно лишат телевидения

15 мая 2023, 07:17
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области временно лишат телевидения

Теле- и радиосигнал пропадет в части Ростовской области с 17 и до 18 мая

Телесигнал пропадет в Ростовской области 17 и 18 мая, сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В двух населенных пунктах Ростовской области 17 и 18 мая не будет работать телевидение. Ограничение коснется, в частности, слободы Титовка Миллеровского района. В среду с 11.00 до 17.00 там пропадет телесигнал.

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В четверг, 18 мая, без любимых телепередач останутся жители села Первомайского в Кашарском районе. Телесигнал там также пропадет с 11.00 до 17.00.

Напомним, в Ростове-на-Дону с 15 по 21 мая будут массово отключать электричество. Без света останутся жители сразу нескольких микрорайонов города.

Также на этой неделе в Ростове начинаются отключения горячей воды из-за работ на теплосетях.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Перебои в работе ТВ в Ростовской области#ТВ и радио
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