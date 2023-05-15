Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В двух населенных пунктах Ростовской области 17 и 18 мая не будет работать телевидение. Ограничение коснется, в частности, слободы Титовка Миллеровского района. В среду с 11.00 до 17.00 там пропадет телесигнал.
В четверг, 18 мая, без любимых телепередач останутся жители села Первомайского в Кашарском районе. Телесигнал там также пропадет с 11.00 до 17.00.
Напомним, в Ростове-на-Дону с 15 по 21 мая будут массово отключать электричество. Без света останутся жители сразу нескольких микрорайонов города.
Также на этой неделе в Ростове начинаются отключения горячей воды из-за работ на теплосетях.