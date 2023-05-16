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Стало известно о состоянии Розенбаума после ДТП в Новочеркасске днем 16 мая

16 мая 2023, 14:27
Фото: mil.ru
Стало известно о состоянии Розенбаума после ДТП в Новочеркасске днем 16 мая
В Новочеркасске никто не пострадал в аварии, участником которой мог стать певец Александр Розенбаум, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, в автомобиль Exceed врезался ВАЗ, водитель которого сдавал назад. Говорится, что медицинская помощь никому не потребовалась, но пришлось вызвать сотрудников ГИБДД, так как внедорожник застрахован по КАСКО.

«В иностранном автомобиле в качестве пассажира сидел Александр Розенбаум. Он фотографировался со всеми желающими, пока оформляли ДТП», — написал автор.

В Новочеркасске назвали подробности ДТП с участием Розенбаума днем 16 мая
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Официально это ДТП не подтверждали, сейчас вся информация уточняется. Напомним, что артист отправился в тур по Ростовской области, где даст несколько концертов.

Ранее пять автомобилей столкнулись на Текучева в Ростове вечером 13 мая.

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