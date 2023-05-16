Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
По их словам, в автомобиль Exceed врезался ВАЗ, водитель которого сдавал назад. Говорится, что медицинская помощь никому не потребовалась, но пришлось вызвать сотрудников ГИБДД, так как внедорожник застрахован по КАСКО.
«В иностранном автомобиле в качестве пассажира сидел Александр Розенбаум. Он фотографировался со всеми желающими, пока оформляли ДТП», — написал автор.
Официально это ДТП не подтверждали, сейчас вся информация уточняется. Напомним, что артист отправился в тур по Ростовской области, где даст несколько концертов.
Ранее пять автомобилей столкнулись на Текучева в Ростове вечером 13 мая.