Пять автомобилей столкнулись на Текучева в Ростове вечером 13 мая

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:08
ДТП произошло вечером в субботу, 13 мая. По словам очевидцев, из-за аварии были перекрыты две полосы дороги.
Автомобиль Hyundai Accent встал поперек дороги. При этом движение не было затруднено в месте столкновения машин.
Пользователи соцсетей решили, что виновником аварии мог стать Hyundai Accent. «Акцент — гроза дорог», — прокомментировал сообщение один из подписчиков паблика. «Все спали, что ли?» — озадачился причиной аварии еще один ростовчанин.
Ранее в Ростове на улице Текучева иномарка сбила двоих пешеходов. В результате мать и ее 15-летняя дочь получили травмы и были госпитализированы.