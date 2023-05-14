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Пять автомобилей столкнулись на Текучева в Ростове вечером 13 мая

14 мая 2023, 08:05
Фото: 1MI
В Ростове на Текучева собрался «паровозик» из пяти автомобилей
Авария с участием пяти автомобилей произошла в Ростове на улице Текучёва, сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло вечером в субботу, 13 мая. По словам очевидцев, из-за аварии были перекрыты две полосы дороги.

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В Ростове на Текучева собрался «паровозик» из пяти автомобилей
Видео: 1MI

Автомобиль Hyundai Accent встал поперек дороги. При этом движение не было затруднено в месте столкновения машин.

Пользователи соцсетей решили, что виновником аварии мог стать Hyundai Accent. «Акцент — гроза дорог», — прокомментировал сообщение один из подписчиков паблика. «Все спали, что ли?» — озадачился причиной аварии еще один ростовчанин.

Ранее в Ростове на улице Текучева иномарка сбила двоих пешеходов. В результате мать и ее 15-летняя дочь получили травмы и были госпитализированы.

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