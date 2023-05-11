Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
С начала текущего года в Ростовской области произошло 19 дорожных аварий с участием пешеходов, восемь из них погибли. Показатель вырос в три раза в сравнении со статистикой 2022 года. Тогда за тот же временной промежуток в ДТП погибли три пешехода.
Как уточняет «Автолайн», практически 70% происшествий с пешеходами происходят в темное время суток — с 19.00 до 5.00 мск.
Число ДТП, произошедших по вине самих пешеходов, составляет 17. В них погибли шесть человек, а тяжелые травмы получили 11.
Напомним, на днях бабушку с двухлетним внуком сбили на переходе в Волгодонске.