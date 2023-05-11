С начала текущего года в Ростовской области произошло 19 дорожных аварий с участием пешеходов, восемь из них погибли. Показатель вырос в три раза в сравнении со статистикой 2022 года. Тогда за тот же временной промежуток в ДТП погибли три пешехода.