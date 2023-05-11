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В три раза увеличилось число погибших в ДТП пешеходов в Ростовской области

11 мая 2023, 06:24
Фото: 1MI
В три раза увеличилось число погибших в ДТП пешеходов в Ростовской области
С начала года в Ростовской области в три раза увеличилось число смертельных ДТП с участием пешеходов, подсчитали аналитики.

С начала текущего года в Ростовской области произошло 19 дорожных аварий с участием пешеходов, восемь из них погибли. Показатель вырос в три раза в сравнении со статистикой 2022 года. Тогда за тот же временной промежуток в ДТП погибли три пешехода.

Как уточняет «Автолайн», практически 70% происшествий с пешеходами происходят в темное время суток — с 19.00 до 5.00 мск.

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Число ДТП, произошедших по вине самих пешеходов, составляет 17. В них погибли шесть человек, а тяжелые травмы получили 11.

Напомним, на днях бабушку с двухлетним внуком сбили на переходе в Волгодонске.

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